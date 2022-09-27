Кому запрещено покидать страну после начала частичной мобилизации?

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе. Но что делать, если кто-то планировал поездку за границу?

Судя по заявлениям властей до получения повестки можно свободно выезжать за границу и перемещаться по стране. При этом покидать потенциальным призывникам Россию все-таки не рекомендуют.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. «Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать», — уточнил политик.

Таким образом, выезд за пределы региона жительства запрещен тем, кто уже получил и подписал извещение из военкомата. В связи с этим юристы рекомендуют турагентствам проверить в договорах наличие пункта, согласно которому путешественник должен самостоятельно выяснить, есть ли у него ограничение на перемещение.

Отметим, что при вылете за рубеж мужчины проходят тщательный досмотр, они также должны сообщить цель отправления и сроки возвращения. При этом не отмечено ни одного случая, чтобы пассажира не пропустили через границу по причине мобилизации.

По внутренним рейсам процедура контроля не изменилась — никаких вопросов и проверок. На международных рейсах проверяют тщательнее, но итог один — на сегодняшний день при наличии всех необходимых документов и отсутствии запрета на выезд из-за судебных задолженностей выезд из страны свободный.