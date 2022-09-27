Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022

День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их помощников, логопедов и всего остального персонала. Ежегодно его отмечают 27 сентября. В 2022 году это вторник.

Красивые поздравления и картинки с Днем воспитателя 2022

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Мы сегодня отмечаем

Праздник воспитателя.

Пусть у Вас всё будет в жизни

Просто замечательно!





***Желаю воспитателямУсталости не знать,Здоровья, вдохновения,Терпения не терять!

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С праздником Вас, с Днем воспитателя!

За ваши старания мы Вам признательны,

За доброе сердце, за труд и заботу,

Спасибо большое за вашу работу!





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Всех работников сада я поздравляю!

И вам, дорогие, сегодня желаю

Удачи, здоровья, богатства, добра,

Веселыми быть, улыбаться всегда!

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Добрые руки, внимательный взгляд

Каждое утро встречает ребят.

Обнимет, проводит, утешит, поймет.

Пусть к детям любовь никогда не уйдет!





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Желаем смеха каждый день,

Сияния ярких глаз детей,

Здоровья, счастья и добра,

И очень светлых дней всегда.

