Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
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Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022

Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022

День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их помощников, логопедов и всего остального персонала. Ежегодно его отмечают 27 сентября. В 2022 году это вторник.

Красивые поздравления и картинки с Днем воспитателя 2022

***

Мы сегодня отмечаем
Праздник воспитателя.
Пусть у Вас всё будет в жизни
Просто замечательно!



***
Желаю воспитателям
Усталости не знать,
Здоровья, вдохновения,
Терпения не терять!

***
С праздником Вас, с Днем воспитателя!
За ваши старания мы Вам признательны,
За доброе сердце, за труд и заботу,
Спасибо большое за вашу работу!


***
Всех работников сада я поздравляю!
И вам, дорогие, сегодня желаю
Удачи, здоровья, богатства, добра,
Веселыми быть, улыбаться всегда!

***
Добрые руки, внимательный взгляд
Каждое утро встречает ребят.
Обнимет, проводит, утешит, поймет.
Пусть к детям любовь никогда не уйдет!


***
Желаем смеха каждый день,
Сияния ярких глаз детей,
Здоровья, счастья и добра,
И очень светлых дней всегда.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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