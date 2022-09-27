Кредит под залог дома или земельного участка
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Кредит под залог дома или земельного участка

Наверняка, вы замечали такое свойство денег: когда они действительно нужны, их нет. Кто-то объявляет это законом подлости, кто-то материальной реализацией негативных мыслей об отсутствии денег.

Кредит под залог дома или земельного участка

В любом случае, человек в панике предстает перед вопросом, откуда их достать, брать онлайн займ или кредит банке.. Мысли о продаже дома или машины отметаются в тот момент, когда вы понимаете, что быстро это не провернуть. Тогда в голову приходит мысль взять кредит под залог дома. Сразу же возникает уйма вопросов: дадут ли, если дадут, то сколько, на какой срок, под какой процент и что для этого необходимо. Давайте остановимся на некоторых вопросах.

Дадут ли вам кредит под залог дома?

Я думаю, вы догадываетесь, что если ваш дом находиться в какой-нибудь глухой деревеньке Житомирской или Черниговской области и стоит копейки, то о таком кредите нечего даже думать. Если же у вас дом в Киеве или другом крупном городе или пригороде и его стоимость достаточно высока, то конечно стоит все взвесить и оформить кредит под залог дома.

Обычно кредит под залог дома выдается в размере 50-70% от его оценочной стоимости. Точную сумму вы сможете узнать только тогда, когда определитесь с банком или другой кредитной организацией.
Какой срок действия договора на кредит под залог дома? В основном, такие кредиты выдаются на срок от полугода до 2-х лет, некоторые банки предлагают кредитование сроком до 5,7 и даже 10 лет. Определившись с кредитором, вы точно узнаете срок действия вашего договора.

Сколько процентов я буду платить?

Обычно по таким кредитам насчитывается 2-3 процента в месяц в гривне. По процедуре оформления, требованиям и необходимым документам лучше обращаться непосредственно в банк или кредитную организацию. Специалисты помогут вам выбрать наилучший вариант из возможных.

Что такое кредит под залог земли?

Если вы ищете информацию про кредит под залог земли, то вы обратились по адресу. Видимо, вы столкнулись с недостатком денежных средств, которые просто неоткуда взять. Предположим у вас есть дача или огород — в общем участок земли, который особо и дохода не приносит, а существует для отдыха или в качестве убежища от жары в летний период.

Да, действительно, есть такое понятие как кредит под залог земли. Что же он под собой подразумевает? Такой тип кредита предполагает наличие у собственника всех необходимых документов на землю и составление договора, в котором обозначается, что заемщику выдается конкретная сумма денег под залог этого земельного участка. В случае нарушения условий договора между заемщиком и финансовой организацией, кредитор имеет право продать земельный участок и покрыть свои риски и материальные потери.

Кредит под залог земли, а точнее его сумма напрямую зависит от экспертной оценки залогового имущества. Максимальный срок кредитного договора составляет 20 лет. Чтобы оформить такой кредит в одном из крупных городов Украины, вы должны учитывать то, что участок должен находиться в радиусе тридцати километров от города.

В чем же плюс такого кредита?

Кредит под залог земли может быть потрачен на любые потребительские цели и нужды, будь то ремонт, свадьба, путешествие, отпуск, покупка мебели или машины, лечение или переезд. Такой вид кредитования доступен далеко не во всех коммерческих банках. Это связано с тем, что реальную стоимость участка при оценке выявить довольно сложно и поэтому риски связанные с ликвидностью земельного участка готовы брать на себя не все банки.

Оформляя любой кредит, нужно четко планировать сроки его погашения, сумму ежемесячного платежа, а также быть готовым к тому, что если вы не выплатите этот кредит, есть большой риск потерять вашу землю.


# Бизнес

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