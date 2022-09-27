Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
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Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России

Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Ведущая и журналистка Ксения Собчак уже хоронит карьеру певца. Светская львица, как показывает практика, никому не прощает обиды. Вот уже несколько лет она устраивает публичные перепалки с Сергеем Шнуровым, который много раз крайне критично высказывался в её адрес. Теперь ведущая получила козырь, которым тут же решила воспользоваться. Подруга ведущей накануне засняла лидера группировки «Ленинград» в кафе на Лазурном берегу. Его заметили в Болье-Сюр-Мер, излюбленном месте отдыха российских олигархов, которых любит высмеивать артист в своих песнях. Собчак посмеялась над «настоящим патриотом» Шнуровым, который сбежал из России сразу после объявления частичной мобилизации. «Ух, какой труп медийного образа несет мимо меня река», — пишет Ксения об испорченной репутации певца. Она честно призналась, что не могла поверить своим глазам, когда увидела видео со сбежавшим артистом.
«Прекрасное живописное место в нескольких километрах от Монако, совсем непохожее на Донбасс. Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистые с некоторых пор Сереге олигархи. Но это же другое, верно?», — написала Собчак. Никаких комментариев о своем отъезде Шнуров не дал. Вполне возможно, что он уехал туда по работе или просто ради короткого отпуска. Стоит отметить, что ведущая сама весной несколько недель отсиживалась с сыном в Израиле. Недавно, кстати, писали о новой поездке Собчак за границу, однако ведущая лично опровергла факт своей отъезда. Напомним, что Собчак когда-то близко дружила с певцом. Потом случился развод Шнурова с женой Матильдой, после которого его отношения с ведущей испортились. Сейчас Сергей живет в браке с молоденькой Ольгой Абрамовой. Недавно у пары родился второй общий ребенок.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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