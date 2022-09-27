Кто родился 27 сентября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кто родился 27 сентября

Кто родился 27 сентября

Иван Иванович Демченко (62 года), член Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. Возглавлял Государственную налоговую инспекцию по Абинскому району Краснодарского края. Был генеральным директором ООО «Новоросметалл», ООО «Гефест», ООО «Абинский электрометаллургический завод» и Новороссийского металлургического завода «Новосталь». Являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

А ещё в этот день родились:

Никос Анастасиадис (76 лет), президент Республики Кипр. Неоднократно избирался депутатом Палаты представителей (однопалатный парламент) страны. Был членом Национального совета (высший консультативный орган при главе государства).

В феврале 2013 года был избран президентом Республики Кипр.

Александр Владимирович Галибин (67 лет), российский актёр театра и кино, режиссёр. Народный артист России. Работал в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, Студии киноактера при киностудии «Ленфильм». Был занят в спектаклях «Пять вечеров», «Бумбараш», «Лондонский треугольник» и других.

В 1989 году дебютировал как театральный режиссер, поставив спектакль М.де Гельдерода «Эскориал». В разное время осуществлял постановки в Молодёжном театре на Фонтанке, в Театре на Литейном, в Александринском театре, а также в зарубежных театрах. Был главным режиссером и художественным руководителем Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», художественным руководителем Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.

В кино Александр Галибин дебютировал в 1976 году в фильме Семена Аграновича «И другие официальные лица». Всего актёр снялся в около 70 картинах. Среди них, «Трактир на Пятницкой», «Приступить к ликвидации», «Батальоны просят огня», «Джек Восьмеркин — «американец», «Жизнь Клима Самгина».

Александр Галибин преподает в ГИТИСе.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова завоевала сердце Петросяна
"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова
Мы вам перезвоним: каким знакам зодиака чаще всего отказывают в приеме на работу
Мы вам перезвоним: каким знакам зодиака чаще всего отказывают в
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
«Не парюсь за школу и доверяю няням»: секреты воспитания детей от Елены Блиновской
«Не парюсь за школу и доверяю няням»: секреты воспитания детей от
Денежный лунный календарь на октябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на октябрь 2022 года
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку
Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти
Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти
Тимати готов отправиться на войну
Тимати готов отправиться на войну
Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство
Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство
Андрей Малахов появился на вечеринке с женой, которую не узнали поклонники
Андрей Малахов появился на вечеринке с женой, которую не узнали

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года: этот день будет непростым
Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года: этот день будет
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела новые санкции против России
"Засыпало по пояс": Виктория Боня попала в горах под "божественную" лавину
"Засыпало по пояс": Виктория Боня попала в горах под
Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом
Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом

Еще по теме

Кто родился 4 ноября
Кто родился 6 февраля
Кто родился 5 января
Кто родился 9 октября