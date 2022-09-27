Кто родился 27 сентября

Иван Иванович Демченко (62 года), член Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. Возглавлял Государственную налоговую инспекцию по Абинскому району Краснодарского края. Был генеральным директором ООО «Новоросметалл», ООО «Гефест», ООО «Абинский электрометаллургический завод» и Новороссийского металлургического завода «Новосталь». Являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

А ещё в этот день родились:

Никос Анастасиадис (76 лет), президент Республики Кипр. Неоднократно избирался депутатом Палаты представителей (однопалатный парламент) страны. Был членом Национального совета (высший консультативный орган при главе государства).

В феврале 2013 года был избран президентом Республики Кипр.

Александр Владимирович Галибин (67 лет), российский актёр театра и кино, режиссёр. Народный артист России. Работал в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, Студии киноактера при киностудии «Ленфильм». Был занят в спектаклях «Пять вечеров», «Бумбараш», «Лондонский треугольник» и других.

В 1989 году дебютировал как театральный режиссер, поставив спектакль М.де Гельдерода «Эскориал». В разное время осуществлял постановки в Молодёжном театре на Фонтанке, в Театре на Литейном, в Александринском театре, а также в зарубежных театрах. Был главным режиссером и художественным руководителем Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», художественным руководителем Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.

В кино Александр Галибин дебютировал в 1976 году в фильме Семена Аграновича «И другие официальные лица». Всего актёр снялся в около 70 картинах. Среди них, «Трактир на Пятницкой», «Приступить к ликвидации», «Батальоны просят огня», «Джек Восьмеркин — «американец», «Жизнь Клима Самгина».

Александр Галибин преподает в ГИТИСе.