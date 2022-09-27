Лариса Андерсен рассказала, что грядут неудачные дни для всех дел 2022
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Лариса Андерсен рассказала, что грядут неудачные дни для всех дел 2022

Лариса Андерсен рассказала, что грядут неудачные дни для всех дел 2022
Астролог Лариса Андерсен предсказала, чем грозит Луна в Скорпионе. Луна в знаке зодиака Скорпион с 02:14 28-ого по 07:03 30-ого (время московское). ♏В этот период значительно усиливается эмоциональное возбуждение, человек становится взвинченным и истеричным, легко поддается крупным и мелким страстям. Усиливаются душевные переживания, мы всё ближе принимаем к сердцу, ревностно относимся ко всему, что считаем своим. Обостряется интуиция, проницательность, детективный дар. Совет: постарайтесь меньше проявлять эмоций, потому что положительные яркие эмоции, возникшие в этот период, очень легко превращаются в отрицательные. ✅ Луна в Скорпионе помогает сдвинуть с мёртвой точки зашедшее в тупик расследование, найти самое оригинальное решение умственной, творческой, или научной задачи: можно сказать, что помогает только в нематериальных вопросах. Удачно для проведения экспериментов, раскрытия тайн, поиска пропаж, кладов, творчества, умственного труда, психоанализа. Можно использовать это время для разрушения, избавления от чего-либо. ❌ Стрессовый период, неблагоприятный для большинства дел, покупок и финансовых вложений. Очень неудачный период для всех дел, где важно качество результата, для смены работы, переезда, покупки недвижимости, деловых встреч, подписания контрактов, банковских операций, кредитов, страхования, празднеств и презентаций. В эти дни принимаются самые сомнительные решения, и многое из того, что сделано, выходит не лучшим образом. Дни Скорпиона не подходят для пилинга, глубокого очищения кожи, удаления прыщей и мозолей. Будьте осторожны с косметическими средствами – они могут вызвать аллергию.  
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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