Лариса Гузеева отсудила миллионы у дизайнера интерьеров своей новой квартиры

Несколько месяцев назад телеведущая и ее супруг подали иск к производителю мебели, который обставлял их новое жилье. Гузеева осталась недовольна сотрудничеством и потребовала вернуть деньги.

Новоиспеченная ведущая шоу «Голос 60+» празднует победу — Останкинский суд удовлетворил ее иск к студии интерьеров и мебели Елены Лебедевой. Лариса Гузеева и ее супруг требовали возврата восьми миллионов рублей за «недоделки», но получат, правда, гораздо меньше. Заседание по данному вопросу прошло вчера.

«Принято решение взыскать в пользу Гузеевой Л.А. и Бухарова И.О. два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе.

Компания работала над обстановкой новой просторной квартиры четы на Садовнической набережной. То, что дело дошло до суда, стало для владелицы фирмы полной неожиданностью. «Да, мы производили мебель для Ларисы Андреевны, она стоит у нее и в ванной, и в гостиной, и на кухне, — комментировала «СтарХиту» Елена Лебедева. — Сейчас мы не общаемся. Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии. Мы с ними абсолютно не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за проделанную работу».

Вероятно, обе стороны будут обжаловать решение в апелляционной инстанции — на подачу жалобы по закону у них есть ровно месяц.

Пока же Гузеева полностью погружена в работу. Ведущая, будучи перфекционистом в профессии, трепетно относится к новому вокальному проекту, в котором заменила Дмитрия Нагиева. Также она призналась, что не раз получала предложения встать у руля всевозможных шоу, но отказывалась, боясь неудачи.

«Это очень сложно! Я все время думаю, что до меня был Дима, он блестящий ведущий. Он делал все с такой легкостью, так виртуозно, так талантливо... В такие минуты меня одолевают страхи и сомнения. Кажется, что все не так, поэтому я в полуобморочном состоянии. У меня мокрые руки, все дрожит… Я сомневаюсь в себе, думаю, что все испортила! И вообще, что сейчас разоблачат и скажут: «Иди вон отсюда, мы ошиблись», — откровенничала Лариса Андреевна в беседе с Первым каналом.