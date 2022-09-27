Лариса Гузеева выиграла скандальный суд
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Лариса Гузеева выиграла скандальный суд

Лариса Гузеева выиграла скандальный суд
Актриса и ведущая Лариса Гузеева получит миллионы. Артистка не так давно купила новую квартиру в элитном доме на Садовнической набережной. Когда ремонт был закончен, она заключила контракт со студией Елены Лебедевой, которая должна была обставить её просторное жилье. Однако звезда Первого канала осталась недовольна результатом работы производителя мебели. Весной Гузеева обратилась в суд с иском к фирме. Она заявила о своих претензиях к качеству выполненных работ и потребовала возврата восьми миллионов рублей. Владелица студии была несогласна с выдвинутыми обвинениями. Она настаивала, что, наоборот, это им недоплатили за выполненную работу по заказу Гузеевой. Тем не менее, суд встал на сторону ведущей. Накануне Останкинский суд удовлетворил иск Гузеевой к студии интерьеров. Она получит миллионную компенсацию, но всё же не такую огромную, как она требовала.
«Принято решение взыскать в пользу Гузеевой Л.А. и Бухарова И.О. два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей»,— пишет источник, «Стархита». Судя по всему, адвокат, представляющий интересы Гузеевой, подаст документы на апелляцию. Как говорят, ответчик тоже намерен обжаловать решение суда.  Гузеева комментировать итоги суда не стала. Съемки в шоу «Голос 60+», где она заменила Дмитрия Нагиева, отнимают всё свободное время. Ведущая, к слову, очень переживала из-за травли, начавшейся после выхода первого выпуска проекта с её участием. Сейчас страсти немного улеглись и зрители начали привыкать к тому, как Гузеева ведёт шоу.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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