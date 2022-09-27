Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз

Ведущая Лариса Гузеева сообщила о жуткой истории, которая с ней произошла. Артистка в шоковом состоянии сняла видео о несчастном случае, который приключился с ней. Звезда приобрела в одном из супермаркетов арбуз, который разорвался при первом воздействии ножа. Далее из ягоды потекла зловонная жижа, по утверждению Ларисы Гузеевой, она пахла лекарствами и якобы является ядовитой.«Только вонзила в него нож, из него литры потекли какой-то вонючей жидкости, воняющей лекарствами. Это такой ужас! Я не видела такого кошмара никогда и нигде. Это не просто отрава, это какой-то яд. Чтобы вы понимали, был взрыв! Это не невинно», — рассказала в соцсетях Гузеева. Гузеева предостерегла поклонников от ошибок и попросила их быть внимательными, покупая арбузы.