Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
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Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз

Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
Ведущая Лариса Гузеева сообщила о жуткой истории, которая с ней произошла. Артистка в шоковом состоянии сняла видео о несчастном случае, который приключился с ней. Звезда приобрела в одном из супермаркетов арбуз, который разорвался при первом воздействии ножа. Далее из ягоды потекла зловонная жижа, по утверждению Ларисы Гузеевой, она пахла лекарствами и якобы является ядовитой.
«Только вонзила в него нож, из него литры потекли какой-то вонючей жидкости, воняющей лекарствами. Это такой ужас! Я не видела такого кошмара никогда и нигде. Это не просто отрава, это какой-то яд. Чтобы вы понимали, был взрыв! Это не невинно», — рассказала в соцсетях Гузеева. Гузеева предостерегла поклонников от ошибок и попросила их быть внимательными, покупая арбузы.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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