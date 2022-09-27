Лера Кудрявцева слегла из-за нервов

Ведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на свое самочувствие. Телеведущая едва справляется с переживаниями по поводу последних событий в стране. Ведущая, которая и без этого находилась в состоянии перманентного стресса, пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Она не спит по ночам и испытывает сильные боли из-за обострения хронического заболевания. Звезда шоу «Секрет на миллион» рассказала, что у неё начался новый приступ мигрени. Эта проблема уже много лет изматывает ведущую, но последние полгода ей удавалось сдерживать недуг. Однако обрушившиеся на Кудрявцеву проблемы спровоцировали возвращение старых проблем. «Четвертый день мигрень. Пять месяцев не было — и опять... Психосоматика или нервы, уже не суть», — цитирует Кудрявцеву источник.Врачи относят мигрень к числу неизлечимых заболеваний, но риска для жизни пациента оно не несёт. Чаще всего причиной его развития являются наследственные факторы, и чаще всего, кстати, жертвами недуга становятся именно женщины. Напомним, что летом этого года Кудрявцева переболела ковидом. Ведущая заразилась в начале отпуска, который она собиралась провести с дочкой в Болгарии. Из-за того, что Лера уехала из страны без мужа, поползли слухи о возможных проблемах в их браке. Вернувшись домой, звезда НТВ доказала, что реальных поводов для обсуждения её развода нет, пишет Дни.ру.