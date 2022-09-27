Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2022 года
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Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2022 года

Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2022 года

Осенью растения замедляют свой рост, но уход за ними не прекращается. Вечнозеленые комнатные цветы по-прежнему требуют к себе заботы и внимания, и вырастить сад мечты помогут рекомендации, отраженные в лунном календаре.


Уход за комнатными цветами в октябре часто сводится к минимуму, однако экзотическим растениям важно создать хорошие условия, а разросшиеся отростки вовремя пересадить. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к рекомендациям, отраженным в лунном календаре. Они помогут вырастить сад мечты и наслаждаться прекрасными цветами, способными привлечь в жизнь счастье.

Дни для ухода за растениями

1 октября: под влиянием растущей Луны в созвездии Стрельца растения не пересаживают, чтобы исключить травмы стеблей. Этот день подходит для бережного рыхления почвы, умеренного полива и удаления пыли с листьев. Тропическим растениям не помешает теплый душ.

5, 6 октября: под влиянием растущей в Водолее Луны растениям обрезают лишние и отмершие побеги, формируя кроны. Не обойтись и без увлажнения — сухой воздух не лучшим образом сказывается на развитии цветов и сильно сшит листья.

7, 8 октября: Луна перемещается в созвездие Рыб, и эти дни подходят для бережного ухода за надземными частями растений. Многим из них требуется дополнительное освещение, а также соблюдение оптимального температурного режима.


9, 10 октября: Луна переходит в Знак Овна, и Полнолуние 9 октября — не лучше время для работы в зимнем саду. Неплодородное созвездие не помогает растениям развиваться, поэтому цветоводам стоит обратить внимание на подкормки, а также провести профилактику заболеваний и, если это необходимо, обработать цветы от вредителей.

18, 19 и 20 октября: переход Луны в созвездие Льва — не самое удачное время для ухода за растениями. В такой период лучше всего оставить цветы в покое и лишний раз не тревожить хрупкие стебли.

23, 24 октября: Луна перемещается в созвездие Весов, и это время не подходит для пересадки цветов. В эти дни заняться можно подготовкой почвы, устроить растениям теплый душ и обеспечить дополнительное освещение для правильного развития побегов.

25 октября: в день Новолуния, которое пройдет в созвездии Скорпиона, пересаживать растения не стоит. В этот день цветы оставляют в покое и лишь следят за тем, чтобы почва не пересыхала и не была переувлажнена.

28, 29 октября: Луна вновь возвращается в созвездие Стрельца, и посадка растений в эти дни не желательна. Цветы, набравшие бутоны, нуждаются в дополнительной стимуляции, и им обеспечивают достаточное количество света.

Благоприятное время пересадки растений


2, 3 и 4 октября: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в Знак Козерога. Эти дни подходят для бережной пересадки растений и замачивания семян. Посадить можно не только цветы, но и зелень, которая дополнит рацион и восполнит дефицит витаминов.

11, 12 октября: под влиянием убывающей Луны в Тельце наступает благоприятное время для работы с корнями. Бережная пересадка не навредит цветам, а добавление средств, ускоряющих рост, поможет им быстро прижиться на новом месте.

13, 14 и 15 октября: Луна будет в созвездии Близнецов, и эти дни подходят для пересадки вьющихся растений, а также прощипывания нежелательных побегов. Сажать можно и новые цветы, не забыв выбрать правильный грунт.

16, 17 октября: еще два благоприятных дня ожидают цветоводов под влиянием союза убывающей Луны в Раке. Это время удачно для любых манипуляций с растениями, в том числе и для смелых экспериментов по прививке лимонов или мандаринов.

21, 22 октября: благоприятное время для посадки цветов будет и во время пребывания убывающего ночного светила в созвездии Девы. Эти дни подходят и для обрезки лишних побегов, которые придают растениям неопрятный вид.

26 и 27 октября: рост Луны в Скорпионе — время для пересадки неприхотливых цветов. Метод перевалки будет оптимальным и позволит сохранить корни в целости. Для быстрого роста вновь посаженные растения подкармливают жидким удобрением на основе торфа.

30, 31 октября: растущая Луна в Козероге обладает позитивной энергетикой и хорошо влияет на развитие комнатных цветов. Пересадка не нанесет вреда, если не убирать земляной ком полностью и не пытаться силой отделить побеги.

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По материалам: dailyhoro.ru

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