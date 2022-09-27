Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2022 года

Вадим Карасев

Осенью растения замедляют свой рост, но уход за ними не прекращается. Вечнозеленые комнатные цветы по-прежнему требуют к себе заботы и внимания, и вырастить сад мечты помогут рекомендации, отраженные в лунном календаре.

Уход за комнатными цветами в октябре часто сводится к минимуму, однако экзотическим растениям важно создать хорошие условия, а разросшиеся отростки вовремя пересадить. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к рекомендациям, отраженным в лунном календаре. Они помогут вырастить сад мечты и наслаждаться прекрасными цветами, способными привлечь в жизнь счастье.

Дни для ухода за растениями

1 октября: под влиянием растущей Луны в созвездии Стрельца растения не пересаживают, чтобы исключить травмы стеблей. Этот день подходит для бережного рыхления почвы, умеренного полива и удаления пыли с листьев. Тропическим растениям не помешает теплый душ.

5, 6 октября: под влиянием растущей в Водолее Луны растениям обрезают лишние и отмершие побеги, формируя кроны. Не обойтись и без увлажнения — сухой воздух не лучшим образом сказывается на развитии цветов и сильно сшит листья.

7, 8 октября: Луна перемещается в созвездие Рыб, и эти дни подходят для бережного ухода за надземными частями растений. Многим из них требуется дополнительное освещение, а также соблюдение оптимального температурного режима.

9, 10 октября: Луна переходит в Знак Овна, и Полнолуние 9 октября — не лучше время для работы в зимнем саду. Неплодородное созвездие не помогает растениям развиваться, поэтому цветоводам стоит обратить внимание на подкормки, а также провести профилактику заболеваний и, если это необходимо, обработать цветы от вредителей.

18, 19 и 20 октября: переход Луны в созвездие Льва — не самое удачное время для ухода за растениями. В такой период лучше всего оставить цветы в покое и лишний раз не тревожить хрупкие стебли.

23, 24 октября: Луна перемещается в созвездие Весов, и это время не подходит для пересадки цветов. В эти дни заняться можно подготовкой почвы, устроить растениям теплый душ и обеспечить дополнительное освещение для правильного развития побегов.

25 октября: в день Новолуния, которое пройдет в созвездии Скорпиона, пересаживать растения не стоит. В этот день цветы оставляют в покое и лишь следят за тем, чтобы почва не пересыхала и не была переувлажнена.

28, 29 октября: Луна вновь возвращается в созвездие Стрельца, и посадка растений в эти дни не желательна. Цветы, набравшие бутоны, нуждаются в дополнительной стимуляции, и им обеспечивают достаточное количество света.

Благоприятное время пересадки растений

2, 3 и 4 октября: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в Знак Козерога. Эти дни подходят для бережной пересадки растений и замачивания семян. Посадить можно не только цветы, но и зелень, которая дополнит рацион и восполнит дефицит витаминов.

11, 12 октября: под влиянием убывающей Луны в Тельце наступает благоприятное время для работы с корнями. Бережная пересадка не навредит цветам, а добавление средств, ускоряющих рост, поможет им быстро прижиться на новом месте.

13, 14 и 15 октября: Луна будет в созвездии Близнецов, и эти дни подходят для пересадки вьющихся растений, а также прощипывания нежелательных побегов. Сажать можно и новые цветы, не забыв выбрать правильный грунт.

16, 17 октября: еще два благоприятных дня ожидают цветоводов под влиянием союза убывающей Луны в Раке. Это время удачно для любых манипуляций с растениями, в том числе и для смелых экспериментов по прививке лимонов или мандаринов.

21, 22 октября: благоприятное время для посадки цветов будет и во время пребывания убывающего ночного светила в созвездии Девы. Эти дни подходят и для обрезки лишних побегов, которые придают растениям неопрятный вид.

26 и 27 октября: рост Луны в Скорпионе — время для пересадки неприхотливых цветов. Метод перевалки будет оптимальным и позволит сохранить корни в целости. Для быстрого роста вновь посаженные растения подкармливают жидким удобрением на основе торфа.

30, 31 октября: растущая Луна в Козероге обладает позитивной энергетикой и хорошо влияет на развитие комнатных цветов. Пересадка не нанесет вреда, если не убирать земляной ком полностью и не пытаться силой отделить побеги.