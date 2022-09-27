Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к Лорак. Соцсети звезд

Алана Мамаева любит жить на широкую ногу. Бывшая жена футболиста покупает дорогостоящую косметику и одежду, а недавно вернулась с отдыха на Мальдивских островах.

Модель признается: для комфортной жизни с двумя детьми ей требуется около 600 тысяч в месяц. Однако из-за налогов сумма может увеличиться в разы. Так, на вопрос от подписчика о ежемесячных тратах, Алана рассказала, что отдала на отчисления свыше 200 тысяч.

Впрочем, и себя брюнетка не прочь побаловать. На одни только рестораны у нее ушло почти 100 тысяч. Всего за прошедший месяц она потратила 844 тысячи. Напомним, что в августе Мамаева отдыхала вместе с детьми на Мальдивских островах, там проживание в курортных отелях может достигать и пяти тысяч долларов за ночь.

Сегодня радостное событие отмечает Ани Лорак. Артистке исполняется 44 года. Одним из первых именинницу поздравил давний друг Филипп Киркоров. Он опубликовал видео, в котором мелькали их фото разных лет, а также оставил теплое послание.

«Дорогая моя, Каролина! Моя сестричка! С днем рождения! Ты родилась, чтобы нести свет, добро и музыку! Я знаю тебя как самого честного и искреннего человека. Ты самый родной и близкий мне по духу человек. Жизнь проверила и расставила все на свои места — кто друг, а кто враг. И я счастлив, что у меня в жизни есть такой друг, как ты. Друг, который за все годы дружбы ни разу не предал. Очень дорожу нашими отношениями. Очень люблю. И в этот день мне тебя очень не хватает. Здесь, рядом со мной. Я тебя жду. Тебя ждет зритель. И мы еще обязательно споем. И все будет хорошо! С днем рождения, моя дорогая, моя любимая! Дива на все времена! Сегодня как никогда понимаю, что это именно ты в моей жизни та самая!» — написал артист.

Оксана Воеводина в прошлом году переехала в Лондон вместе с маленьким сыном Леоном, который родился в союзе с экс-королем Малайзии. 30-летняя модель теперь редко бывает на родине, поэтому сегодня решилась на продажу московского имущества. Оксана прощается с Porsche Cayenne стоимостью в несколько миллионов.

«Чтобы перевести авто в Великобританию, нужно заплатить огромную пошлину, что не сопоставимо с ценой такого же автомобиля в Лондоне. Ну и главная причина — левый руль, на котором ездить в Лондоне неудобно и не всегда безопасно», — объяснила экс-жена короля.