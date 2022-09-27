Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди
Неделя моды в Милане завершилась, но Меган Фокс решила ее продлить своими собственными силами. Вчера вместе со своим женихом Колсоном Бэйкером (он же рэпер Machine Gun Kelly) она отправилась на ужин в ресторан Giacomo.
Совместное появление пары оказалось в центре внимания не только благодаря ярким образам — Меган появилась в красной меховой панаме и кожаных брюках со шнуровкой Kim Shui, а Колсон позировал в бордовом кожаном пальто. Обсуждать стали и декольте Фокс, ведь в популярных блогах о звездах, например, в IGFamousByDana ранее уже появлялись слухи, что актриса вставила новые грудные импланты.
Подозрения у поклонников появились еще после нашумевшей вечеринки в честь дня рождения Бейонсе в середине сентября этого года. Тогда Меган также не скрывала свою грудь и появилась на публике в сверкающем бра. Подписчики в инстаграме* Фокс не оставили это без комментариев.
Грудь стала больше,
— написал @a.marek.a_.
Новая грудь?
— написал @ohsnapitzlizzie.
На странице IGFamousByDana утверждалось, что Меган "переделала" грудь где-то между 2021 и 2022 годами — визуально в это время бюст "увеличился на пару размеров". Авторы блога также утверждали, что впервые актриса вставила грудные импланты приблизительно до 2010 года.
Сама Меган новые слухи пока никак не комментировала.