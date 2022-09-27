Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди
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Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди

Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди

Неделя моды в Милане завершилась, но Меган Фокс решила ее продлить своими собственными силами. Вчера вместе со своим женихом Колсоном Бэйкером (он же рэпер Machine Gun Kelly) она отправилась на ужин в ресторан Giacomo.


Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Совместное появление пары оказалось в центре внимания не только благодаря ярким образам — Меган появилась в красной меховой панаме и кожаных брюках со шнуровкой Kim Shui, а Колсон позировал в бордовом кожаном пальто. Обсуждать стали и декольте Фокс, ведь в популярных блогах о звездах, например, в IGFamousByDana ранее уже появлялись слухи, что актриса вставила новые грудные импланты.


Меган Фокс

Подозрения у поклонников появились еще после нашумевшей вечеринки в честь дня рождения Бейонсе в середине сентября этого года. Тогда Меган также не скрывала свою грудь и появилась на публике в сверкающем бра. Подписчики в инстаграме* Фокс не оставили это без комментариев.

Грудь стала больше,

— написал @a.marek.a_.

Новая грудь?

— написал @ohsnapitzlizzie.


Меган Фокс в сентябре 2022 года
Меган Фокс в июне 2022 года
Колсон Бэйкер и Меган Фокс в январе 2022 года
Меган Фокс в сентябре 2021 года

На странице IGFamousByDana утверждалось, что Меган "переделала" грудь где-то между 2021 и 2022 годами — визуально в это время бюст "увеличился на пару размеров". Авторы блога также утверждали, что впервые актриса вставила грудные импланты приблизительно до 2010 года.

Сама Меган новые слухи пока никак не комментировала.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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