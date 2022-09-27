Вадим Карасев

Американская корпорация Meta обвинила Россию в распространении дезинформации

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) обвинила Россию в распространении дезинформации. Об этом сообщает Associated Press.

Компания утверждает, что российская сторона создала более 60 сайтов, которые имитировали известные зарубежные новостные ресурсы, в том числе британскую газету The Guardian, а также немецкий журнал Der Spiegel.

Помимо этого, российской стороной якобы было создано 1600 поддельных учетных записей в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которые использовались для публикации ссылок на недостоверные источники, говорится в заявлении Meta.

В качестве аргумента компания приводит информацию о том, что на сфабрикованных аккаунтах публиковались ссылки на российские внешнеполитические ведомства. «Несколько раз содержание операции по дезинформации дополнялось официальными страницами посольств России в Европе и Азии в Facebook», — заявил Дэвид Агранович (David Agranovich), руководитель спецподразделения соцсети, которое отвечает за противодействие распространению глобальных угроз.

Ранее Окружной суд США по Северному округу Калифорнии принял на рассмотрение коллективный иск против корпорации Meta, в котором говорится о том, что Facebook тайно собирает конфиденциальные данные о пользователях iOS через встроенный в приложение соцсети браузер.