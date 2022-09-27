Между Грецией и Турцией усиливается противостояние из-за военной техники на островах в Эгейском море

Вадим Карасев

Посла Греции в Анкаре вызвали в МИД Турции для объяснения размещения военной техники на демилитаризованных островах в Эгейском море. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Как утверждается в материале телеканала, Турция обвинила Грецию в "нарушении демилитаризованного статуса" островов Лесбос и Сисам, расположенных в Эгейском море. В Анкаре главе греческой дипмиссии заявили, что Афинам следует прекратить нарушать этот статус.

Ранее сообщалось, что десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, позже переброшенную США в порт Деде-Агач возле греческого Александруполиса близ турецкой границы. В течение небольшого времени на острове Лесбос находились 23 бронемашины, а на Сисаме — еще 18 единиц техники.



В июне в ходе встречи стран Североатлантического альянса глава Минобороны Турции Хулуси Акар вступил в острую конфронтацию с депутатами греческого парламента. Поводом послужила реакция депутатов Спилиоса Ливаноса, Манусоса Володакиса, Теодора Цакри и Андреа Ловердоса на публичное повторение требования Анкары к демилитаризации греческих островов на востоке Эгейского моря. Депутаты заявили, что турецкий министр таким образом пренебрегает суверенитетом Греции, а также ее воздушным пространством и морскими зонами.

В конце августа стало известно, что Греция задействовала системы противовоздушной обороны С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции. Турецкие военные самолеты совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса на Крите, писали в Newsit.gr. Эпизод, по данным авторов, произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16.