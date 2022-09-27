Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller

Вадим Карасев





Состоялся официальный анонс нового геймпада Xbox, который ранее «засветился» в сети. Геймпад получил название Mineral Camo Special Edition Controller.

Геймпад отличается от классического беспроводного контроллера Xbox только своим дизайном. В контроллере, согласно описанию, сочетаются цвета: яркий минеральный синий, ярко-фиолетовый, цвет морской волны и темно-фиолетовый камуфляжный цвет. Геймпад выходит в продажу уже сегодня, по цене в $69,99.





Вместе с контроллером в релиз выходит подставка для быстрой зарядки от компании Razer, которая тоже выполнена в цветах Mineral Camo. Она позволит зарядить геймпад за 3 часа, стоимость такой зарядки $49,99.



