Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller

Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller


Состоялся официальный анонс нового геймпада Xbox, который ранее «засветился» в сети. Геймпад получил название Mineral Camo Special Edition Controller.

Геймпад отличается от классического беспроводного контроллера Xbox только своим дизайном. В контроллере, согласно описанию, сочетаются цвета: яркий минеральный синий, ярко-фиолетовый, цвет морской волны и темно-фиолетовый камуфляжный цвет. Геймпад выходит в продажу уже сегодня, по цене в $69,99.


Вместе с контроллером в релиз выходит подставка для быстрой зарядки от компании Razer, которая тоже выполнена в цветах Mineral Camo. Она позволит зарядить геймпад за 3 часа, стоимость такой зарядки $49,99.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Валерии предложили поехать на фронт
Валерии предложили поехать на фронт
Алла Пугачева пила, как тварь и ела в три горла, заявила психолог
Алла Пугачева пила, как тварь и ела в три горла, заявила психолог
Лера Кудрявцева слегла из-за нервов
Лера Кудрявцева слегла из-за нервов
«Жена разбилась на глазах мужа»: покоряющая Гималаи Виктория Боня о трагедии в горах
«Жена разбилась на глазах мужа»: покоряющая Гималаи Виктория Боня о
Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа
Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа
Душераздирающее видео
Душераздирающее видео
Кредит под залог дома или земельного участка
Кредит под залог дома или земельного участка
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после

Еще по теме

Утечка: в сети появилось фото нового геймпада Xbox — Mineral Camo
Компания PowerA выпустила портативный геймпад для Xbox — Nano Enhanced Wired Controller
Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки
Microsoft представила новый геймпад Xbox — Deep Pink