МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
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МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию

МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в РоссиюМИД Болгарии призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию

Болгарский МИД призвал воздержаться от поездок в Россию. Тем, кто сейчас находится на территории РФ, ведомство порекомендовало подумать над возможностью срочно ее покинуть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

«Советуем остающимся на территории РФ болгарским гражданам проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, внимательно отслеживать развитие ситуации», — советуют дипломаты.

Кроме того, МИД Болгарии напомнил контактные телефоны посольства в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге, куда граждане страны могут обратиться за помощью.

В середине июля США внесли Россию в список стран с риском неправомерного задержания американцев. В Белом доме уточнили, что индикатор D, касающийся риска неправомерного задержания иностранным правительством, добавят к существующему показателю К, связанному с наличием риска похищения людей негосударственными субъектами.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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