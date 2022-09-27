Минцифры потребовало у Apple разъяснений по поводу удаления VK из AppStore
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Минцифры потребовало у Apple разъяснений по поводу удаления VK из AppStore

Минцифры потребовало у Apple разъяснений по поводу удаления VK из AppStore

Минцифры направило запрос компании Apple, чтобы получить разъяснения по поводу причин удаления приложений холдинга VK из маркета AppStore. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне многие приложения VK исчезли из AppStore. Речь идет о таких приложениях, как VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play, «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru».

«Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — рассказали ТАСС в Минцифры.

В нем также добавили, что намерены разработать «план действий» после прихода официального ответа от корпорации.

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По материалам: pnp.ru

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