Муж Эвелины Бледанс считает личным проигрышем рождение особенного сына
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Муж Эвелины Бледанс считает личным проигрышем рождение особенного сына

Муж Эвелины Бледанс считает личным проигрышем рождение особенного сына
Экс-супруг актрисы и ведущей Эвелины Бледанс, Александр рассказал о своем сыне. Если о Бледанс Александр Семин предпочитает не говорить, то о сыне рассказывает с любовью. Бывший супруг Эвелины делает все, чтобы Сема, родившийся с синдромом Дауна, ни в чем не нуждался. *Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Александр открыто говорит о диагнозе 10-летнего сына. Продюсер, по его словам, не был готов к трудностям и испытаниям, но от наследника ни за что не откажется.
«Я нормальный боящийся родитель, который, как и все, ждет идеального ребенка. Я не допускал этой мысли. Когда тебе намекают на аборт, ты говоришь «ок», но в надежде, что родится здоровый ребенок. Я никуда не исчез, но понял, что это личный проигрыш. Вообще появление инвалида в семье, означает проигрыш в России. Мужчине кажется, что проще уйти. Мамам уйти социально нельзя, а папам можно — ну, пусть уходят. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющегося своего ребенка», — заявил Семин в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой»*. Александр и Эвелина развелись в 2016-м, расставание пара скрывала целый год. Вскоре Семин женился на Марине Ментусовой, которая родила ему дочь Веру. Ни Бледанс, ни Семен вспоминать о браке не любят. Продюсер лишь как-то обмолвился, что отношения с артисткой рухнули из-за нехватки времени друг на друга. «Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему «зритель». Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы», — жаловался режиссер.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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