Настя Ивлеева сверкнула грудью в крошечном бикини

Ведущая Настя Ивлеева поделилась пикантным фото с яхты. 31-летняя телезвезда отдыхает на жарком курорте. Настя Ивлеева показала загорелую фигуру в пикантной съемке. Звезда тревел-шоу «Орел и решка» восстанавливает силы перед началом трудового сезона. Настя устроила себе 4-дневный отпуск. Телеведущая получает удовольствие от пляжного отдыха в жаркой стране. Ивлеева с радостью сменила привычную одежду на купальники. Бывшая жена рэпера Элджея показала загорелую фигуру. Блогерша устроила пикантную фотосессию во время водной прогулки на яхте. Ивлеева предстала в оранжевом бикини на завязках, она прикрыла голову бежевой бейсболкой. Актриса сериала «Туристическая полиция» расположилась на открытой палубе. Настя приняла томную позу и положила руки на бедра.Телезвезда посетовала, что в следующий раз отправится на отдых только на новогодние праздники. «Ну что. Огромный (шутка) 4-х дневный отпуск сегодня заканчивается, и я возвращаюсь в Москву... работать! Ура! Теперь до января!» — рассказала Ивлеева. Впрочем, телеведущая уже придумала, как будет поднимать себе настроение в будни. «Кстати, мысль поставить ёлку прямо сейчас не отпускает», — призналась блогерша. Поклонники Насти высказали множество комплиментов ее фигуре. «Вот это грудь!», «Загар шикарный», «Фигура мечты», «Красавица», «Когда похудела, а грудь осталась», — отметили пользователи.