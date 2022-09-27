Назван конкурент доллара
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Назван конкурент доллара

Назван конкурент доллараBloomberg: криптовалюты конкурируют с долларом за звание самого прибыльного активаСюжетКурс доллара:

Криптовалюты конкурируют с долларом за звание самого прибыльного актива в текущем квартале. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 (измеряет 100 лучших токенов) прибавил 7,3 процента с конца июня, в то время как акции, облигации, товары и золото понесли потери, пишет Bloomberg.

Индекс доллара вырос на аналогичную величину за этот период, достигнув максимума. Падение традиционных активов отражает потрясения, вызванные ужесточением денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, отмечает издание.

Курс биткойна вырос примерно на 2,1 процента до 19 300 долларов 26 сентября. Согласно данным, названным Bloomberg, он показал средний доход чуть более 22 процентов. Курс эфира увеличился на 1,45 процента.

Ранее глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой. При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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