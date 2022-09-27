«Не парюсь за школу и доверяю няням»: секреты воспитания детей от Елены Блиновской
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«Не парюсь за школу и доверяю няням»: секреты воспитания детей от Елены Блиновской

«Не парюсь за школу и доверяю няням»: секреты воспитания детей от Елены Блиновской

Как Блиновской при безумном графике удается находить время на четверых детей и на каких принципах строится ее воспитание? Главная по «марафонам желаний» рассказывает, как вырастить счастливого ребенка.


Каждое воскресенье на ТВ-3 зрители теперь проводят с Еленой Блиновской и ее шоу «Дом исполнения желаний». Бизнес-коуч и специалист по онлайн-марафонам на протяжении всего дня в разноформатных включениях рассказывает, как качественно улучшить свою жизнь, привести в порядок внешность и наладить контакт с близкими. По всем пунктам опыт у нее богатый: Елена стала известна благодаря успеху — в том числе коммерческому — «марафонов желаний», она убедительно изменила свой внешний образ и создала счастливую семью, в которой растут сын Всеволод, близнецы Мирон и Платон и дочь Аврора.

Пять полезных навыков и практических советов от Блиновской.


Делегируйте полномочия

Логично, что при бешеном графике, когда нужно готовить новые марафоны, вести светскую жизнь и выстраивать бизнес, сложно еще и оставаться матерью в режиме 24/7. В интервью Елена рассказала, что в какой-то момент стало очевидно: без помощи не обойтись.

«Я была мать-перемать, долгожданный первый ребенок. Я его, естественно, воспитывала без нянь, я же должна быть самой лучшей мамой. Но когда родила еще двоих детей (а помимо этого у меня была еще любимая работа), то поняла, что до четырех месяцев я с этим как-то справлялась, а дальше все. Мне пришлось нанять няню. Сначала на 2-3 часа в день, а сейчас у меня дочь растет на двух круглосуточных нянях. Никакого чувства вины у меня нет по этому поводу. Я наслаждаюсь общением с ней, когда я рядом, дома и все хорошо».


Верьте в ребенка

Перепоручив детей няне, Блиновская не забросила их воспитание. Она часто берет их с собой в путешествия, на кинопремьеры. И дома обязательно старается уделять им максимум внимания. А еще невероятно в них верит и поддерживает, считая, что они вполне в состоянии разобраться во всем сами.

В один из дней рождения старшего сына Севы Елена написала в блоге: «Я не знаю, что тебе пожелать, кроме как: не теряй себя! Ты лучше всех знаешь, как тебе лучше!»

У Севы в 13 лет есть два любимых животных — конь и черепаха. И именно последняя стала его личным, осознанным приобретением. «С черепахой было забавно, на самом деле. Это был «день изобилия» — я устраиваю такие детям. И вот я каждому выдала по пятнадцать тысяч и они пошли на коктебельский променад покупать себе «что желает душа». В итоге Сева ограничился черепашкой за 200 рублей, отдал мне всю сдачу и счастливый пошел домой», — вспоминала Елена.

Не переживает Блиновская и за успеваемость детей в школе, считая, что гораздо важнее показать им мир, а уж программу они как-то нагонят. Во время одного из путешествий она поделилась с подписчиками своей формулой успеха: «Я, честно, не парюсь за школу вообще. С нами, конечно, летает гувернантка и она следит за их успеваемостью. Школа важна! В первую очередь для умения выстраивать длительные коммуникации.⠀А так... #ЯВыбираюЖитьВКайф и детям прививаю это тоже».


Прогоняйте иллюзий

Позволить детям быть собой, наблюдать за тем, как они растут, и бережно направлять — похоже, вот идеальный родительский коктейль, по мнению Блиновской. А вот ждать от другого человека, что он обязательно оправдает твои ожидания просто «потому что» — бессмысленно, уверена она.

В одном из интервью Елена говорила: «Какие ошибки люди обычно допускают? Самое главное и распространенное заблуждение — решать за других, каким именно образом они должны быть счастливы. Мамы загадывают: «Хочу, чтобы ребенок поступил на экономиста». А сыну или дочери, может, на роду написано стать успешным парикмахером. Нельзя решать за другого человека, как именно ему будет лучше. У каждого своя жизнь и свое счастье».

А еще Елена вовсе не думает, что она пример всем матерям мира. И давно на этот счет выдохнула. «Я вообще не считаю себя классной матерью, а самое забавное, что мне с этим окей. Как вырастить счастливых людей… пока я не знаю, не вырастила», — заявила она однажды.


Слушайте свой внутренний голос

Так часто бывает: пары, готовясь стать родителями, читают множество умных книг и становятся приверженцами тех или иных способов воспитания. Блиновская предпочитает полагаться на инстинкты. В своем блоге она как-то раз писала: «Когда я ходила беременная близнецами и изучала разную литературу и европейский опыт воспитания двойни, была твердо убеждена, что всячески будем разделять парней, выделяя их индивидуальность. Разные школы... разное все.⠀

Но к счастью я не брезгую эзотерикой. И сколько уже лет множество людей, разных течений и направлений говорят мне ровно одно и то же: эти парни — одно целое! Делить их в детстве — это сразу лишить одного из них своей судьбы! Даже обнимать их лучше одновременно.⠀

Нужно ли добавлять, что первые три дня в родильном доме, пока я не положила их в одну кроватку, они плакали день и ночь. И как только я это сделала… с того дня это самые адекватные и уж точно всю жизнь прекрасно спящие в режиме дети».

«Семья... Когда я стала мамой, поняла, что все — я состоялась. Если бы не родила детей, то считала бы жизнь прожитой зря. Мои дети — главный жизненный успех, победа. Все остальное для меня абсолютная ерунда, красивые игрушки на елочке», — эту мысль Блиновская неоднократно повторяла в разных беседах и в своем аккаунте. И добавляла: «Жизнь стоит того, чтобы рожать».


Любите

По сути, родительская любовь безусловна. Но в интервью Ксении Собчак Блиновская очень верно подметила один момент: «Для них важно, чтобы они знали, что мы их очень любим».

А еще бизнесвумен просто кайфует от того, когда ее окружает малышня. «Я очень люблю, когда бегают дети, занимаются какими-то своими делами. Без детей я вообще не представляю себя. Я недавно писала о том, что, если бы мне сказали, что в этом воплощении у меня не будет детей, я бы не согласилась воплощаться», — рассказывала она в интервью на Youtube-канале «Стрелец-молодец». И добавляла: «Никакая роскошная жизнь не нужна, если нет детей».

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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