Неизвестные осквернили памятник советским воинам в Чехии
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Неизвестные осквернили памятник советским воинам в Чехии

Неизвестные осквернили памятник советским воинам в ЧехииНеизвестные осквернили памятник красноармейцам в чешском городе Оломоуц

Неизвестные совершили акт вандализма по отношению к установленному в городе Оломоуц на северо-востоке Чехии памятнику красноармейцам, пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Pravo.

По данным журналистов, правоохранительные органы разыскивают преступника, который распрыскал из аэрозольного баллончика краску на памятник. За статью о «порче чужого имущества» нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Установленный в Оломоуце памятник считается собственностью города. Это один из первых монументов, возведенных в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.

19 сентября в столице Литвы Вильнюсе в четвертый раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим в войне.

В мае в другом литовском городе Неринга, расположенном около границы с Калининградской областью, неизвестные облили красной краской мемориал советским воинам.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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