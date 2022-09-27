Никас Сафронов ищет новые способы заработать
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Никас Сафронов ищет новые способы заработать

Никас Сафронов ищет новые способы заработать
Художник Никас Сафронов потерял львиную долю своих доходов с началом спецоперации. Известный российский художник  пострадал из-за потери иностранных клиентов. Как признался художник, он лишился значительной части своего заработка. Ведь прежде он продавал свои картины европейским поклонникам своего таланта, и те их охотно покупали.
А теперь сложившаяся в мире ситуация сделала прежние способы заработка невозможными. Но все же ситуация не заставила Никаса Сафронова паниковать: он сумел отыскать выход. «Да, мне пришлось разнообразить свои источники доходов: я провожу мастер-классы, устраиваю творческие встречи, выездные лекции, выставки. Сейчас выпускают посуду с моими картинами, ювелирные изделия, платки, — все, включая зонты и чемоданы», — цитирует художника издание «РИА ФАН» со ссылкой на портал PROZVEZD.
# Шоу-бизнес Сафронов Никас
По материалам: z-aya

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