Оппозиционный блогер Майкл Наки* обвинил Ксению Собчак в поддержке частичной мобилизации: "На твоих руках кровь"

Вадим Карасев

Оппозиционный блогер и журналист Майкл Наки* в своем телеграм-канале написал открытое письмо Ксении Собчак, в котором обвинил ее в поддержке частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. В эфире "Мобилизация. Как защитить свои права" у Собчак появился юрист, который советовал людям, которые не подпадают под озвученные категории мобилизации, но все-таки получили повестку, прийти в военкомат для уточнения ситуации.

На твоих руках кровь. Никакие рассказы о том, что ты "с разных сторон" рассматривала, на суде не помогут, если ты до него доживешь. Никаких "разных" сторон сейчас не существует. Есть две — сторона жизни и сторона смерти. И ты на стороне смерти. И тысячи смертей тех, кому ты устами этого псевдоюриста посоветовала идти в военкомат, и смертей тех, кого они убьют, — на твоих руках. Никто не забудет. Я об этом позабочусь,

— написал он, назвав позицию Собчак "двустульной".

При этом Наки* отметил, что не имеет никакого значения, что в том же эфире был и другой спикер, который как раз советовал не обращаться в военкомат в таких случаях.

Времена, когда можно прикрываться тем, что ты там чего-то со всех сторон рассмотрела, прошли. За то, что ты делаешь сейчас, придется отвечать безо всяких экивоков. То, что ко второму часу на пару минут появляется правозащитник, который говорит разумную вещь, никак не снижает ущерб от твоего поганого видео,

— написал Наки*.

Ранее Собчак, которая столкнулась с критикой и в комментариях к своему видео о мобилизации, ответила Наки* и объяснила свою позицию.

Хорошие русские посмотрели мой выпуск про мобилизацию (видимо, не до конца), вырвали из контекста кусок — о том, как судиться с государством, если тебя призвали неправомерно. При этом в выпуске мы рассматриваем все нюансы и опасности принудительного призыва и вместе пытаемся понять, что делать. Но нет, хорошие русские разгоняют тезис о том, что я призываю людей идти в военкоматы. Наки* из уютной Прибалтики вот и вовсе обвиняет меня в том, что я людей убила,

— написала она в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Частичная мобилизация стала одной из самых обсуждаемых тем в последние дни. Сама Собчак уже успела раскритиковать рэпера Тимати за то, что тот уехал в Узбекистан. Позднее Тимати ответил ей, что не собирается эмигрировать и готов пойти на фронт. Саму Собчак после объявления частичной мобилизации снова заподозрили в планах эмигрировать — телеведущую заметили у посольства Израиля.

Майкл Наки* работал на радиостанции "Эхо Москвы", а также вел стримы и блог на YouTube. В июне 2021 года он покинул Россию и осел в Вильнюсе, где стал ведущим YouTube-канала "Популярная политика". В марте этого года против Наки* было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии России. В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

*Внесен Минюстом России в список физических лиц — "иностранных агентов"

Надя Бесчетникова