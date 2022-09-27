От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
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От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо

От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо

Обстановка в доме может оказывать непосредственное влияние на состояние членов семьи. Мало кто знает о том, что некоторые вещи отбирают энергию и крадут счастье.

Вещи в доме, которые отбирают счастье и энергию

Немытые окна


Первым делом необходимо обратить внимание на окна. Никому не понравится видеть в них серость. Согласно поверьям, немытые окна могут отбирать у членов семьи положительную энергию и заменять ее на негатив. По учению фэншуй, окна вовсе являются глазами хозяев. Если они грязные, не получится увидеть реальность, из-за чего можно потеряться в своих мыслях.

Забытые под кроватью вещи

Нередко люди используют пространство под кроватью в качестве кладовой. Но давно забытые там вещи могут накапливать в себе негативную энергию и неблагоприятным образом влиять на спящего человека. Под кроватью нежелательно хранить старые вещи, поломанную технику или рваную одежду. Это место больше подходит для одеяла и подушек.

Некоторые виды комнатных растений


Далеко не все цветы в горшках могут быть безопасными для человека. Некоторые из них могут нести опасность: забирать энергию и лишать жизненных сил. Есть еще растения, которые являются мужегонами: они не терпят присутствия мужчин в доме, поэтому у пары могут часто случаться конфликты и ссоры.

Разбитая или треснувшая посуда

Многим трудно расстаться с любимой посудой, даже несмотря на то, что она треснута или разбита. Это не совсем правильно, поскольку она может представлять опасность для здоровья человека. Все дело в том, что она может накапливать в себе негативную энергию. Разогревая в ней еду, люди открывают ей прямой доступ к себе. При этом увеличивается шанс попасть в беду или неприятную ситуацию.

Старые памятные вещи


Если находящиеся в доме старые вещи вызывают негатив или грусть, то ничего хорошего они не принесут в жизнь, а только будут отбирать энергию, все больше загоняя в депрессию и хандру. Как бы грустно ни было, но от таких вещей важно избавляться, чтобы жить счастливо.

Беспорядок на полках и в шкафу

Определить качество жизни человека можно не только по его одежде, но и по способу хранения личных вещей. Если на полочках шкафа творится бардак, то в его жизни настало трудное время, когда он чувствует себя уставшим, загруженным и запутавшимся. Именно поэтому необходимо как можно скорее избавляться от старых и ненужных вещей, которые больше никто не будет носить. Если на полках будет царить порядок, то и в жизни тоже появится умиротворение.

Подарки от бывших


Нежелательно хранить в доме подарки от бывших партнеров, к которым больше нет никаких чувств. Они будут только провоцировать негативные и отрицательны мысли, отбирая энергию и ухудшая настроение. Люди перестанут радоваться и жить счастливо.

Сумки

Потертые и старые сумки лучше сразу выбрасывать без сожаления. Они будут впитывать в себя один негатив и ни к чему хорошему не приведут.

Чеки и старые банковские карты


В каждом доме есть человек, который собирает чеки «на всякий случай». То же самое касается и банковских карт, у которых уже истек срок годности. Эти вещи только притягивают негатив и не дают счастью проникнуть в жизнь. Если они не представляют никакой ценности, то от них лучше сразу избавляться.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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