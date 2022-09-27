Парень подслушал разговор матери и выгнал ее из дома
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Парень подслушал разговор матери и выгнал ее из дома

Парень подслушал разговор матери и выгнал ее из домаReddit: парень выгнал из дома мать, назвавшую его жену мерзкой

Пользователь Reddit подслушал разговор матери с ее бойфрендом, после чего выгнал ее из дома. Парень рассказал, что она назвала его жену мерзкой за то, что та попросила ее постирать пеленки их сына.

Автор поста написал, что недавно его мать со своим возлюбленным пришла навестить шестимесячного внука. Тогда его супруга попросила свекровь постирать пеленки ребенка. «В мире моей матери ты никогда не попросишь гостя сделать что-то подобное. В семье моей жены принято помогать друг другу. Когда мы приходим к ее родственникам, нам всегда находят работу по дому», — отметил он. По этой причине мать рассказчика была в ярости из-за просьбы невестки.

Ее бойфренд поинтересовался, почему она решила постирать пеленки. Женщина ответила партнеру, что не хочет ругаться с невесткой. Когда мужчина спросил, заставила бы она своего гостя сделать то же самое, мать автора ответила отрицательно и добавила: «Я не такая мерзкая, как она».

Герой истории, невольно подслушавший их диалог, сказал матери, чтобы она не называла так его жену в их собственном доме. В ответ его мать кинула в него вещи и сказала, что тогда ему стоит самому постирать пеленки ее внука. «Я сказал ей убираться из нашего дома, потому что она ни на половину не является той женщиной, какой является моя жена. В ответ она назвала мерзкими нас обоих», — написал парень.

В комментариях под постом пользователи написали, что новоиспеченные родители часто нуждаются в помощи, и ожидают ее от членов семьи. Однако многие также отметилb, что мать рассказчика не оскорбляла его жену на людях или лично, а он лишь подслушал ее разговор, что тоже было неправильным.

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По материалам: lenta.ru

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