Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался

Вадим Карасев

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, не подлежавший мобилизации, принял добровольное решение о мобилизации, сообщает администрация города.

"Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова", - сказали в администрации.

На должность замглавы города Илья Штокман был назначен 28 сентября 2020 года, до этого занимал должность советника мэра города.