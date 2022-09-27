Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался
Сегодня, 22:40 Вадим Карасев
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, не подлежавший мобилизации, принял добровольное решение о мобилизации, сообщает администрация города.
"Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова", - сказали в администрации.
На должность замглавы города Илья Штокман был назначен 28 сентября 2020 года, до этого занимал должность советника мэра города.
По материалам: uposters.ru