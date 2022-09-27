Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался

Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, не подлежавший мобилизации, принял добровольное решение о мобилизации, сообщает администрация города.

"Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова", - сказали в администрации.


На должность замглавы города Илья Штокман был назначен 28 сентября 2020 года, до этого занимал должность советника мэра города.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Иван Охлобыстин: «Говорил с Мишей Пореченковым. Он первым отправится в Донбасс, если позовут»
Иван Охлобыстин: «Говорил с Мишей Пореченковым. Он первым отправится
Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался
Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
В субботу, 1 октября 2022 года в РФ отмечают День пожилого человека
В субботу, 1 октября 2022 года в РФ отмечают День пожилого человека
В Германии возмутились «дойкой» страны украинскими беженцами
В Германии возмутились «дойкой» страны украинскими беженцами
Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass
Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass
Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его
Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак
Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак
Лещенко высказался о смерти Моисеева
Лещенко высказался о смерти Моисеева
«Газпром» пригрозил «Нафтогазу Украины» санкциями
«Газпром» пригрозил «Нафтогазу Украины» санкциями
Сделал вид, что ничего не было
Сделал вид, что ничего не было
Лариса Гузеева выиграла скандальный суд
Лариса Гузеева выиграла скандальный суд

Топ на сегодня

Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на конференции в Казани
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу

Еще по теме

В структуре администрации Нижнего Новгорода произошли очередные изменения
Экс-главу администрации Нижнего Новгорода объявили в розыск из-за взятки
Руководитель администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку
Администрацию Нижегородского района возглавил Алексей Мочкаев