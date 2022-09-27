Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty: Modern Warfare II, но и бандл с игрой

Вадим Карасев





Соглашение на эксклюзивное продвижение игры Call of Duty: Modern Warfare II вместе с консолями Playstation 5, как выяснилось, включает в себя появление нового бандла. Соответствующий бандл из игровой приставки Playstation 5 с дисководом и включенной в него игрой Call of Duty: Modern Warfare II стал доступен в магазине Playstation Direct. Стоимость такого комплекта для покупателей составит $559, сама приставка в бандле выполнена в классических белых цветах.





Напомним, ранее стало известно, что игроки на Playstation 5 получат в Call of Duty: Modern Warfare II эксклюзивный контент — это оперативник и снаряжение. Спустя 1 год после релиза этого контента на консолях Playstation, он может появиться на других платформах.

Ранее Sony отмечала, что франшиза Call of Duty является одной из ключевых для Playstation. Команда Sony выражала опасения, что с переходом Activision Blizzard под контроль Microsoft серия может перестать выходить на Playstation.