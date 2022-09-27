Ракам придется скучать, а Скорпионам вступить в борьбу с обстоятельствами: прогноз Таро на 2023 год

Карты Таро считаются одним из самых мощных инструментов, позволяющих заглянуть в тайны мироздания и увидеть череду будущих событий. Благодаря раскладу карт Таро, мы можем разобраться в сути происходящих процессов, осмыслить их для себя, а во многих случаях избежать неприятностей. С их помощью можно делать индивидуальные расклады для каждого отдельного человека или общие для всех. Что ждет каждый знак зодиака в 2023 году, опытный таролог может определить по одной выпадающей карте.

Овен: Колесница





У Овнов на 2023 год выпадает отличная карта — старший аркан Колесница, символизирующая движение вперед. Она указывает на то, что путь к успеху открыт и у вас наверняка получится преодолеть все трудности, двигаясь к намеченной цели. Эта карта также символизирует дорогу. Возможно, вам предстоит какой-то переезд, дальнее путешествие или приобретение автомобиля.

Телец: Богатство





Карта, выпадающая Тельцу, говорит о том, что год будет проходить с преобладающей темой денег. Но это не будет прямым финансовым успехом, скорее они будут вызывать тревогу и создавать напряженную ситуацию. Возможно, вы захотите взять кредит для совершения каких-то крупных покупок или занять деньги под какое-то важное дело. Эта ситуация будет вас беспокоить на протяжении 2023 года.

Близнецы: Удовольствие





У Близнецов год обещает пройти легко и без особого напряжения. Будет много приятных моментов в мелочах, общение с друзьями, романтические встречи, поездки и удовольствия. Вы сможете позволить себе жить «здесь и сейчас», не тревожась за будущее.

Рак: Труд





Раков ожидает скучный год. Никаких особых событий не предвидится, но вам придется хорошо потрудиться, чтобы обеспечить себе какое-то продвижение вперед, а не топтаться на месте. Зато это будет хороший задел на будущее, когда вы сможете воспользоваться тем, что наработаете в этом году.

Лев: Маг





Старший аркан Маг открывает Львам возможности проявить все свои таланты и реализовать свои мечты. Львы смогут достичь небывалых творческих успехов или достижений в профессиональной сфере, получить всеобщее признание и стать звездой общества. Это ваш год, который станет для вас стартовой ступенькой к успеху и материальному благополучию.

Дева: Принц Дисков





2023 год станет для Девы годом перерождения. Представители этого знака смогут поменять многое в своей жизни. Значение этой карты — умение использовать логику в практических целях, и это будет доступно Деве на протяжении всего года. Произойдет переоценка ценностей, и вы сможете направить свою жизнь в новое русло, достигнув намеченных целей.

Весы: Принц Жезлов





Карта Принц Жезлов, выпадающая представителям этого знака, может иметь разное значение. Одно из них — появление в вашей жизни человека, который станет авторитетным покровителем на пути к успеху. В любом случае успех неизбежен, поскольку этот год несет вам энергию больших свершений. Важно беречь ее и не сворачивать с намеченного пути.

Скорпион: Владычество





Карта, выпадающая Скорпионам, говорит о возможных препятствиях, которые будут встречаться на пути к достижению цели. Вам предстоит вступить в открытую борьбу с обстоятельствами или конкурентами. Придется приложить немало усилий, чтобы выиграть в ней. Главное, верить в свои силы и не опускать руки раньше времени.

Стрелец: Туз Дисков





Стрельцам выпадает одна из лучших карт среди младших арканов. Она символизирует удачу, однако эта удача не упадет с неба, ее придется отыскать в череде разнообразных событий, которыми будет насыщен этот год. Основной темой 2023 будет укрепление материальных позиций и обретение стабильности в делах.

Козерог: Королева Жезлов





Козерогу выпадает карта, символизирующая яркую харизму, силу, стойкость, стремление к успеху. В 2023 году вы сможете все взять под свой контроль и достичь небывалых результатов, снискав уважение и восхищение окружающих. Вам по плечу будет справиться с любыми проблемами. Но постарайтесь не сгореть эмоционально и не отказывайтесь от помощи своих близких.

Водолей: Колесо Фортуны





Старший аркан Колесо Фортуны говорит о грядущих изменениях в жизни Водолея, и ускоряет эти изменения. Вы стоите на пороге грандиозных событий, которые откроют перед вами массу новых возможностей. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу своей счастливой судьбе. Вас ждут профессиональные успехи, финансовое благополучие, позитивные изменения в личной жизни.

Рыбы: Рыцарь Чаш





Рыбам выпадает карта, которая говорит о том, что предстоящий год будет для вас радостным и приятным, наполненным интересными событиями. Возможна встреча с человеком, который будет много значить в вашей жизни и поможет выйти на новый уровень. Но прислушиваясь к своим чувствам и интуиции, не следует пренебрегать логикой — в некоторых случаях она вам просто необходима.