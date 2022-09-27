Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
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Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года

Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Сентябрь этого года был достаточно напряженным в плане геоактивности. И октябрь, по мнению специалистов, будет не легче. Особенно тяжело этот период будут переносить люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом.

Расписание магнитных бурь на октябрь

На октябрь уже спрогнозированы магнитные бури. Несут ли они опасность, еще предстоит узнать. Пока же можно констатировать, что очередная неделя осени 2022 года начнется с новых геомагнитных колебаний. Отметим, что предварительный прогноз магнитных бурь может быть не точным.


В предварительных прогнозах сказано, что в октябре 2022 года геомагнитная обстановка будет следующей:

  • 1 числа – практически не ощутимая магнитная буря;
  • 2-28 числа – спокойные дни, магнитных бурь не будет;
  • 29, 30 числа — практически неощутимая магнитная буря.

Таким образом, октябрьская магнитная буря опасности не несет. По крайней мере, по предварительным прогнозам. Обстановка будет спокойной. Что касается неблагоприятных дней по лунному календарю, то они будут 3, 4, 7-10, 14, 18, 21, 24, 25, 30 числа.

Как подготовится к магнитным бурям

Для того, чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют пить больше воды, дышать свежим воздухом, а также исключить из своего рациона вредную пищу, никотин и алкоголь.

Чтобы в дни магнитных бурь чувствовать себя лучше, нужно:

  • разгрузить все системы организма, непосредственно, сердечную, сосудистую;
  • свести к минимуму физические нагрузки;
  • приучить свое тело к контрастному душу, который тонизирует сосуды;
  • избегать стрессовые ситуации;
  • пить успокоительные травы;
  • не есть пищу, из-за которой в организме задерживается жидкость;
  • больше пить – воды, чая, натуральных соков, узвара, чтобы снизилась вязкость крови;
  • отменить дальние поездки, полеты самолетом;
  • хотя бы временно не курить и не употреблять алкоголь;
  • каждое утро делать разминку, зарядку;
  • спать по меньшей мере 7-8 часов;
  • контролировать артериальное давление;
  • чаще выезжать на отдых на город;
  • меньше времени проводить в соцсетях, не пользоваться гаджетами, если есть такая возможность.
# Общество Разное
По материалам: rsute

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