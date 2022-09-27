Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на конференции в Казани

Вадим Карасев

Первая международная научно-практическая конференция "Цифровые технологии и право" прошла в Казани в рамках международного форума Kazan Digital Week 2022. Мероприятие объединило более 2 тысяч участников из 30 стран, в том числе России, Ирана, Индии, Бахрейна, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Франции, Греции.

Масштабное мероприятие, организованное НИИ Цифровых технологий и права Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан (РТ), проходило в международном выставочном центре KazanExpo. Выступления были разделены на 12 тематических секций, которые проходили в семи залах.

Открывая конференцию, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин зачитал обращение президента Татарстана Рустама Минниханова. Глава Республики отметил значимость и актуальность темы цифровых технологий для Татарстана и стратегическую важность для страны, особенно в свете Десятилетия науки и технологий в России. Минниханов выразил уверенность в том, что конференция войдет в календарь значимых ежегодных научных мероприятий.

Хайруллин, в свою очередь, подчеркнул, что "ученые, специалисты и эксперты, кто выбрал предметом своей деятельности сферу общественных институтов развития в сфере цифрового управления и гражданских прав, стоят в авангарде современного общества". Ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова отметила, что конференция призвана сформировать научное пространство по вопросам, связанным с совершенствованием существующих и выработкой новых механизмов обеспечения правового режима цифровых технологий.

Модератор мероприятия, главный научный сотрудник НИИ цифровых технологий и права, профессор кафедры уголовного права и процесса КИУ Ильдар Бегишев определил целью конференции объединение усилий и выработку общих подходов к решению текущих и стратегических задач правового регулирования и охраны общественных отношений в условиях стремительного развития цифровых технологий.

По мнению судьи Суда Евразийского экономического союза Венеры Сейтимовой, "какие бы изменения ни происходили под воздействием глобальной "цифры", постулат о защите права должен оставаться незыблемым, и нельзя забывать, что право стоит выше любых технологий". Директор по производству компании "Гарант", главный редактор журнала "Законодательство" Наталья Ткаченко заметила, что "конференция является невероятной возможностью для открытого диалога между представителями науки, бизнеса и государства".

"Именно сотрудничество этих трех сфер даст возможность найти ответы на сложные вопросы, которые возникают в деятельности юристов, сталкивающихся с цифровыми технологиями", - считает эксперт.

В рамках конференции прошли выступления по самым актуальным темам в мире цифровых технологий и права. В частности, доклады из Белоруссии и Казахстана о современных процессах цифровизации государства, влияния "цифры" на право представили доцент кафедры конституционного права Белорусского государственного университета Мария Абламейко и доктор философии (PhD), ассистент-профессор Международной школы экономики Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Бауржан Рахметов.

В качестве спикера пленарного заседания выступил управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта ПАО "Сбербанк" Андрей Незнамов, рассказавший о развитии этики искусственного интеллекта в России и в мире. В рамках работы секций эксперты затронули ряд вопросов, связанных с цифровыми технологиями в системе публично-правовых (государственно-правовых) и уголовно-правовых отношений, блокчейн-технологиями, криптовалютой, регулированием отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники, интеллектуальные права в области цифровых технологий и многие другие.

В секционных дискуссиях принимали участие зарубежные спикеры. Так, например, в дистанционном формате с докладами выступили почетный консул Гватемалы, практик международного класса в области права Университета Леон III имени Жана Мулена, основатель адвокатского бюро "Дюфло и Партнеры" Алан Дюфло, доктор наук, профессор Scuola Forense di Grafologia, научный сотрудник кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы South Ural State University Кипурос Павлос Георгиус.

Отдельное внимание на конференции уделили новому российскому научному журналу, учрежденному Казанским инновационным университетом, – Journal of Digital Technologies and Law. Журнал объединил более 60 членов редколлегии из России и зарубежных стран, куда вошли известные и цитируемые ученые-правоведы в области цифровых технологий и права.

Все доклады, представленные на конференцию, будут изданы в сборнике трудов, а лучшие статьи, отобранные программным комитетом, будут опубликованы в Journal of Digital Technologies and Law. Кроме того, по итогам работы конференции "Цифровые технологии и право" эксперты примут резолюцию, которая будет направлена в ведущие научно-образовательные центры страны, а также федеральные органы публичной власти.

"Проведение таких мероприятий, как конференция "Цифровые технологии и право", дает не только возможность создания площадки для общения и обмена опытом и знаниями среди ученых-правоведов, представителей органов власти, экспертного сообщества, но и развития цифровых технологий и правового регулирования в этой области", - заявили организаторы мероприятия.