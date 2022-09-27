Секрет отека лица Альбины Джанабаевой раскрыл хирург
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Секрет отека лица Альбины Джанабаевой раскрыл хирург

Секрет отека лица Альбины Джанабаевой раскрыл хирург
Певица Альбина Джанабаева сильно изменилась. Артистка еще весной резко отказалась от посещения светских вечеринок и музыкальных мероприятий. Она поставила на паузу карьеру певицы, но сохранила работу в театре. На днях она впервые за несколько месяцев вышла в свет. Оказалось, что за то время, пока Альбина вела домашний образ жизни, она сильно изменилась внешне. СМИ опубликовали фото Джанабаевой, на которых она выглядит отекшей и едва узнаваемой. После того, как эти кадры попали в прессу, многие задались вопросом о том, что же случилось с красавицей Альбиной? Пластический хирург Андрей Копасов опроверг слухи о возможной неудачной операции певицы. Он считает, что омоложением Джанабаевой занимался косметолог, который посоветовал ей ряд процедур. При этом неизвестно, предупредил ли он певицу о возможных последствиях проведенных манипуляций.
«Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина. В отечности лица у Альбины виноваты филлеры. После введения они вызывают посттравматический отек и имеют свойство тянуть на себя воду», — цитирует хирурга источник. Стоит отметить, что Джанабаева до сих пор не опровергла слухи о своем разводе с мужем. Летом светская тусовка обсуждала, что супруги разъехались из-за кризиса в отношениях. Произошло это якобы вскоре после того, как муж Альбины решил оставить сцену. Кстати, несмотря на громкое объявление об уходе из шоу-бизнеса, певец всё равно продолжает выступать на частных мероприятиях.
# Шоу-бизнес Джанабаева Альбина
По материалам: z-aya

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