Семен Слепаков улетел из России по делам и не возвращается

Музыкант и юморист Семен Слепаков, по-видимому, решил переждать сложные времена за границей, а может и остаться там насовсем. После 24 февраля ситуация в мире обострилась и многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили массово покинуть пределы Российской Федерации. Все разъехались по разным странам: кто-то оправдался «давно запланированным отпуском», кто-то — проблемами со здоровьем, а кто-то — просто уехал по делам. Но Семен Слепаков вообще решил никому ничего не объяснять. Комик и раньше не часто вел свои социальные сети, а в начале весны и вовсе пропал с медиарадаров. Поклонники тут же забили тревогу, предполагая, что ему просто тяжело находиться в стране под давлением разных новостей и проблем. Как выяснилось спустя некоторые время благодаря его знакомым, переживать все эти события Семен отправился в Израиль. Говорили даже, что у Слепакова есть израильское гражданство, однако сам он никак эти слухи не комментировал. Все это время он на связь практически не выходил — лишь 20 сентября опубликовал в своем блоге странное стихотворение под названием «Про слона».Смысла не поняли многие, но в комментариях продолжили выражать надежду на скорое возращение певца и юмориста, ведь он обещал еще давно. Однако Семен свое слово не сдержал. Тот факт, что Слепаков до сих пор находится за границей, подтвердила помощница музыканта. «С ним все хорошо. Он уехал», —говорится в Телеграм-канале «Светские хроники». Но, похоже, он решил остаться за границей навсегда. В Сети появились афиши его будущих концертов. В конце сентября и начале октября шоумен выступит в четырех израильских городах. Цены на билеты варьируются от 3 до 7 тысяч рублей. Да и свободных мест в зале еще достаточно. Сам он на своей страничке выступления никак не рекламировал. Видимо, все же опасается гнева российских поклонников. И, к слову, выступать Слепаков явно решил для себя — заскучал. Ведь в России он считался одним из самых дорогих юмористов. Ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от 30 тысяч евро. Так что проблем с деньгами у него точно не было — накопления имелись.