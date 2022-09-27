Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву
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Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву

Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву
Певица Алла Пугачева получает много критики после своего заявления. Отар Кушанашвили заступился за Аллу Пугачеву. Телеведущий заявил, что рэпер не имеет морального права поучать народную артистку СССР. 73-летняя певица попросила внести ее фамилию в реестр иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным*. 39-летний Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, эмоционально прокомментировал это обращение Аллы Борисовны. Кушанашвили упрекнул исполнителя хита «Баклажан». «Он написал ей странное письмо. Тимати... что Тимати? Он обращается к той, биографию которой даже не знает. Советует ей заткнуться — вот до каких времен мы дожили», — высказал мнение Отар. Журналист напомнил, что Пугачева является культовой певицей для нескольких поколений. По словам Кушанашвили, когда ее песня «Три счастливых дня» выходила в эфир, семьи по всему СССР замирали, поскольку поп-звезда являлась олицетворением той жизни, которая для многих была недосягаема. Отар указал, что Примадонна многое сделала для родной страны.
«Пугачева прожектором светила нам в глаза и говорила: «В жизни есть любовь, верность, доброта»... Пугачеву никто не тронет, но, боюсь, она услышала о себе такие слова, которые никогда не чаяла услышать», — отметил телеведущий в своем YouTube-шоу «Каково?!». Тимати ранее заявил, что Алла Борисовна много десятилетий была дружна с властью. Рэпер высказал мнение, что певица «всю жизнь получала госнаграды». Юнусов также подчеркнул, что Максим Галкин* получил большую популярность вследствие работы на телеканале, который отражает позицию российской власти. «Читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале, и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна»», — заявил бывший возлюбленный Анастасии Решетовой.   * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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