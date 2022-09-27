Соглашения о защите и поощрении капиталовложений будут заключать по-новому

Бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Соответствующее постановление кабмина от 13 сентября 2022 года № 1602 вступает в силу 27 сентября.

СЗПК — соглашение, заключенное между инвестором и публично-правовым образованием, по которому последнее обязуется обеспечить инвестору неприменение в отношении его актов и решений органов власти, ухудшающих его положение — стабилизационная оговорка — или создающих дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта.

Постановление уточняет состав и условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок стабилизации разрешается продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по независящим от него причинам.





Также по новым правилам бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок. Это упростит возмещение затрат на строительство инфраструктуры.

Кроме того регионы смогут подготовить заключения на инвестпроекты, оценив их воздействие на региональную экономику.



