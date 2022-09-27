Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз игры Moonscars от издательства Humble Games. Проект сразу после релиза на Xbox One, Xbox Series X | S и PC стал доступен в подписке Game Pass. Его уже можно загрузить, но в российском регионе он отсутствует — загрузку можно поставить из любого другого, например, из Британии — ссылка дана ниже.

Moonscars

Под мрачным лунным светом свирепый глиняный воин Грей Ирма сражается, движимый одинокой целью: найти Скульптора и разгадать тайну ее существования.



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Moonscars — это метроидвания с нелинейным темным 2D миром. В игре большой мир, интересная история и сложный геймплей, в стиле Souls-like игр. Критики средне встретили проект — у него 79 баллов из 100 на Opencritic. В Moonscars отсутствует русская локализация.

Ниже можно посмотреть трейлер Moonscars к релизу игры.

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