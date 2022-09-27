Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass
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Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass

Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass


Сегодня состоялся релиз игры Moonscars от издательства Humble Games. Проект сразу после релиза на Xbox One, Xbox Series X | S и PC стал доступен в подписке Game Pass. Его уже можно загрузить, но в российском регионе он отсутствует — загрузку можно поставить из любого другого, например, из Британии — ссылка дана ниже.

Moonscars

Под мрачным лунным светом свирепый глиняный воин Грей Ирма сражается, движимый одинокой целью: найти Скульптора и разгадать тайну ее существования.

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Moonscars — это метроидвания с нелинейным темным 2D миром. В игре большой мир, интересная история и сложный геймплей, в стиле Souls-like игр. Критики средне встретили проект — у него 79 баллов из 100 на Opencritic. В Moonscars отсутствует русская локализация.

Ниже можно посмотреть трейлер Moonscars к релизу игры.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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