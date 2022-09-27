Создатель Tekken 8 рассказал об «удивительной» мощности Xbox Series X | S
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Создатель Tekken 8 рассказал об «удивительной» мощности Xbox Series X | S

Создатель Tekken 8 рассказал об «удивительной» мощности Xbox Series X | S


Кацухиро Харада, выступающий продюсером серии Tekken, в том числе и недавно официально представленной игры Tekken 8, поделился своими впечатлениями от консолей нового поколения. По его словам, консоли стали для него открытием в плане производительности. Харада признался в интервью IGN, что любит PC в качестве платформы, но приставки в этом поколении действительно удивили:

Выступая с точки пользователя PC, сейчас консольная производительность кажется даже немного нечестной. Я люблю PC в качестве платформы, люблю собирать свою систему, получать преимущество в отношении производительности и визуальных эффектов. Но в этом поколении консоли [Xbox Series X | S и Playstation 5] меня действительно сильно удивили своей мощностью, особенно если вспомнить их цену в сравнении со стоимостью сборки мощного нового PC.

Напомним, Tekken 8 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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