Создатель Tekken 8 рассказал об «удивительной» мощности Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Кацухиро Харада, выступающий продюсером серии Tekken, в том числе и недавно официально представленной игры Tekken 8, поделился своими впечатлениями от консолей нового поколения. По его словам, консоли стали для него открытием в плане производительности. Харада признался в интервью IGN, что любит PC в качестве платформы, но приставки в этом поколении действительно удивили:

Выступая с точки пользователя PC, сейчас консольная производительность кажется даже немного нечестной. Я люблю PC в качестве платформы, люблю собирать свою систему, получать преимущество в отношении производительности и визуальных эффектов. Но в этом поколении консоли [Xbox Series X | S и Playstation 5] меня действительно сильно удивили своей мощностью, особенно если вспомнить их цену в сравнении со стоимостью сборки мощного нового PC.

Напомним, Tekken 8 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.