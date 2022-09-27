Сроки доработки Национального фонда алгоритмов и программ для ЭВМ перенесли
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Сроки доработки Национального фонда алгоритмов и программ для ЭВМ перенесли

Сроки доработки Национального фонда алгоритмов и программ для ЭВМ перенесли

С 1 марта на 31 августа 2023 года перенесен срок завершения обеспечения развития (доработки) Национального фонда алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин. Такое постановление Правительства от 16 сентября 2022 года № 1623 вступает в силу 27 сентября.

Напомним, создать федеральную госинформсистему по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ, подготовительной, технической, сопроводительной и методической документации к программам, созданных или приобретенных с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов внебюджетных госфондов, решили еще в 2013 году.

Новое положение о НФАП утвердили в декабре 2021 года. Оно, в частности,  определило, что фонд является федеральной государственной информационной системой и входит в состав системы координации в качестве ее сервисной подсистемы.


В конце августа 2022 для общественного обсуждения вынесли проект постановления Правительства «О внесении изменений в Положение о фонде…». Документ призван привести в соответствие правовой режим создания фонда с фактическими правовыми аспектами его использования.

Перенести сроки доработки Фонда ранее предложили в Минцифре. Как отметили в ведомстве, «во избежание рисков невыполнения сроков по доработке системы, которые могут быть вызваны длительным процессом заказа и получения IT-оборудования, закупки ПО и критически важных технологий иностранных разработчиков».


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По материалам: pnp.ru

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