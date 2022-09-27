США потребовали у Сербии объяснений из-за сотрудничества с Россией
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США потребовали у Сербии объяснений из-за сотрудничества с Россией

США потребовали у Сербии объяснений из-за сотрудничества с РоссиейПосол США Хилл потребовал у Сербии объяснений из-за подписания соглашения с Россией

Посол США в Белграде Критофер Хилл потребовал у Серии объяснений из-за сотрудничества с Россией и подписания соглашения. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug.

Речь идет о плане консультаций между МИД двух стран, который был подписан на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему», — подчеркнул Хилл.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что страны ЕС выступают против сближения Сербии с Россией и с критикой усиления деловых связей. По его словам, политический блок серьезно обеспокоен сотрудничеством Белграда с Москвой.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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