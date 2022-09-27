"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова завоевала сердце Петросяна
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"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова завоевала сердце Петросяна

"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова завоевала сердце Петросяна

33-летняя Татьяна Брухунова счастлива в браке с Евгением Петросяном. О ее романе с комиком стало известно после его громкого развода с Еленой Степаненко. Коллега юмориста раскрыл, как молодой женщине удалось расположить его к себе.

Комик Александр Морозов откровенно рассказал о зарождении романа между Татьяной Брухуновой и Евгением Петросяном в эфире программы НТВ "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.


По словам коллеги бывшего мужа Елены Степаненко, в определенный момент Татьяна Брухунова стала ухаживать за пожилым юмористом.

Мы все ее отлично знали, она давно работала помощником Петросяна. И я заметил, что она за ним стала ухаживать. То чай подольет, то еще что-то. Это было так мило.

Как считает Александр Морозов, Татьяна Брухунова благотворно повлияла на Евгения Петросяна, превратив его в настоящего франта.

"Он всегда был модником, а сейчас вообще", - рассказал Лере Кудрявцевой 49-летний комик Александр Морозов.[b][/b]


Татьяна Брухунова раскрыла, чему ее научил Петросян

Недавно знаменитому юмористу исполнилось целых 77 лет. Молодая супруга поздравила его с этим знаменательным событием в соцсетях.

Мужчина, который научил меня смотреть на наш несовершенный мир с сопереживанием. С Днем рождения! Свети всегда!
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По материалам: uposters.ru

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