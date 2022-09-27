Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской школе
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Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской школе

Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской школеГлавврач сообщил, что 9 пострадавших в Ижевске остаются в реанимации, среди них 7 детей

После стрельбы в школе №88 в Ижевске девять пациентов остаются в реанимации, среди них семеро детей. Об этом заявил главврач республиканской больницы (РКБ) №1 Александр Шаклеин, передает РИА Новости.

Он отметил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. «На утро в клинике 18 пациентов, 16 ребятишек, двое взрослых. Девять пациентов в реанимации, из которых семь ребятишек, двое пациентов взрослые», — сказал Шаклеин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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