Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
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Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»

Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»Стас Михайлов заявил об отмене концерта в Подмосковье из-за «непростых времен»

Российский эстрадный певец Стас Михайлов сообщил о том, что отменяет свой концерт в Подмосковье, который был запланирован на 29 сентября этого года. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, он и его команда приняли такое решение из-за нынешней ситуации в стране. Исполнитель подчеркнул, что в настоящее время все переживают «непростые времена».

«На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС "Триумф" в г. Люберцы», — написал Михайлов.

Певец подчеркнул, что сможет вернуться к выступлениям позже: «Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к данному решению. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов!».

Ранее российская эстрадная певица Валерия объявила о том, что останавливает свою концертную деятельность, а также переносит на следующий год все запланированные выступления на фоне частичной мобилизации в России.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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