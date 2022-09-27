Стас Михайлов отменяет свои выступления
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стас Михайлов отменяет свои выступления

Стас Михайлов отменяет свои выступления
Певец Стас Михайлов принял тяжелое решение. На прошлой неделе о приостановке концертной деятельности заявляла Валерия, теперь же и Стас Михайлов последовал ее примеру. Артист отменил ближайшее выступление в конце сентября. Михайлов не стал прощаться с поклонниками, подчеркнув, что надеется на урегулирование ситуации в мире и скорое возобновление творческой деятельности.
«Дорогие друзья! Мы все переживаем непростые времена! На своих концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли не легкое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в Люберцах. Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к этому. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов! Возврат билетов будет осуществлен по месту их приобретения», — сообщил 53-летний исполнитель в личном блоге. Михайлов стал вторым исполнителем, решившим публично заявить о паузе в концертной работе. Первой это сделала певица Валерия.
# Шоу-бизнес Михайлов Стас
По материалам: z-aya

Последние новости

Стас Михайлов отменяет свои выступления
Стас Михайлов отменяет свои выступления
Светлане Лободе предрекли конец карьеры
Светлане Лободе предрекли конец карьеры
Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву
Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву
Катерина Шпица призналась, что ее внешность не позволяет играть некоторые роли
Катерина Шпица призналась, что ее внешность не позволяет играть
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о
В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры
В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры
В России упало количество станций техосмотра из-за подорожания оборудования
В России упало количество станций техосмотра из-за подорожания
Мультсериал «Лунтик» покажут на цифровых платформах Китая
Мультсериал «Лунтик» покажут на цифровых платформах Китая
Вернуть былой блеск и чистоту: как очистить ванну от известкового налета и желтизны
Вернуть былой блеск и чистоту: как очистить ванну от известкового
Тираж Slime Rancher 2 за несколько дней в раннем доступе преодолел 300 тысяч копий
Тираж Slime Rancher 2 за несколько дней в раннем доступе преодолел
Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди
Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступа
Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступа
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и

Еще по теме

Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
Певец Стас Михайлов госпитализирован в Ставрополе
Стас Михайлов заявил о готовности исполнить гимн ЧМ-2018 по футболу
Стас Михайлов получил диплом ГИТИСа о высшем образовании