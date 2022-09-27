Светлане Лободе предрекли конец карьеры

Директор концертного агентства заявил, что певица Светлана Лобода никому не нужна за границей. Артистка долгое время не давала концертов. Недавно певица, которая перебралась из России в Европу, сообщила о возобновлении гастролей. По мнению директора концертного агентство RocketBooking Антона Добрина, экс-солистке «ВИА Гры» не удастся стать популярной артисткой за границей.«На Лободу и других сбежавших артистов нет спроса. И хотя Светлана начала выступать по другим странам, но таких гонораров, как в России, она больше нигде не получит. Она никому и близко не нужна за границей», — рассказал Добрин Woman.ru. Напомним, в России Светлана Лобода была весьма востребованна и даже считалась приемницей Аллы Пугачевой. Певица перестала давать концерты в России на фоне сложной обстановки в мире.