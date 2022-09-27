Светлане Лободе предрекли конец карьеры
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Светлане Лободе предрекли конец карьеры

Светлане Лободе предрекли конец карьеры
Директор концертного агентства заявил, что певица Светлана Лобода никому не нужна за границей. Артистка долгое время не давала концертов. Недавно певица, которая перебралась из России в Европу, сообщила о возобновлении гастролей. По мнению директора концертного агентство RocketBooking Антона Добрина, экс-солистке «ВИА Гры» не удастся стать популярной артисткой за границей.
«На Лободу и других сбежавших артистов нет спроса. И хотя Светлана начала выступать по другим странам, но таких гонораров, как в России, она больше нигде не получит. Она никому и близко не нужна за границей», — рассказал Добрин Woman.ru. Напомним, в России Светлана Лобода была весьма востребованна и даже считалась приемницей Аллы Пугачевой. Певица перестала давать концерты в России на фоне сложной обстановки в мире.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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