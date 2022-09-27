Тимати готов отправиться на войну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тимати готов отправиться на войну

Тимати готов отправиться на войну
Рэпер Тимати рассказал о своей мобилизации. Артист вышел на связь после слухов об эмиграции. Несколько дней назад артист опубликовал в Сети кадр, сделанный в Узбекистане, после чего ряд СМИ сообщил о его побеге из страны. Якобы он уехал сразу же после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Рэпер опроверг сообщения о своем переезде. Он сказал, что находится в Москве и продолжает развивать бизнес. Повестку из военкомата Тимати пока не получил, ведь он не подходит под критерии отбора мобилизованных. Однако он сказал, что готов отдать долг родной стране и не станет убегать от ответственности.
«В отношении мобилизации, получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придётся рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Ещё раз: если будет нужна моя учетная специальность, то я готов», — написал Тимати. Он рассказал, что не испытывает паники и не впадает в ступор из-за сложившейся ситуации. Рэпер считает, что пока что больше пользы приносит тем, что развивает экономику страны, но готов и к тому, что в любой момент всё может измениться. Незадолго до этого стало известно, что повестку получил Станислав Румянцев, бывший муж Равшаны Курковой. Актер имеет опыт службы в морфлоте. Перед мобилизацией он мечтает успеть увидеться с дочкой Евангелиной, которой на днях исполнится два года.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

Последние новости

Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку
Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти
Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти
Тимати готов отправиться на войну
Тимати готов отправиться на войну
Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство
Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство
Андрей Малахов появился на вечеринке с женой, которую не узнали поклонники
Андрей Малахов появился на вечеринке с женой, которую не узнали
Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года
Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года
Создатель Tekken 8 рассказал об «удивительной» мощности Xbox Series X | S
Создатель Tekken 8 рассказал об «удивительной» мощности Xbox Series X
Подборка забавных твитов (19 фото)
Подборка забавных твитов (19 фото)
Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым
Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым
"Вперед в окоп!": в Сети требуют от Тимати ехать защищать Родину
"Вперед в окоп!": в Сети требуют от Тимати ехать защищать

Топ на сегодня

Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года: этот день будет непростым
Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года: этот день будет
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела новые санкции против России

Еще по теме

Тимати: «Повестку не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. Долг Родине придется отдать»
Тимати и Кадыров поссорились из-за московского бургера в 5 утра
Тимати высказался о закрытии инстаграм
Тимати рассказал о своем отношении к будущему тату дочери