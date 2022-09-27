Тимати готов отправиться на войну

Рэпер Тимати рассказал о своей мобилизации. Артист вышел на связь после слухов об эмиграции. Несколько дней назад артист опубликовал в Сети кадр, сделанный в Узбекистане, после чего ряд СМИ сообщил о его побеге из страны. Якобы он уехал сразу же после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Рэпер опроверг сообщения о своем переезде. Он сказал, что находится в Москве и продолжает развивать бизнес. Повестку из военкомата Тимати пока не получил, ведь он не подходит под критерии отбора мобилизованных. Однако он сказал, что готов отдать долг родной стране и не станет убегать от ответственности.«В отношении мобилизации, получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придётся рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Ещё раз: если будет нужна моя учетная специальность, то я готов», — написал Тимати. Он рассказал, что не испытывает паники и не впадает в ступор из-за сложившейся ситуации. Рэпер считает, что пока что больше пользы приносит тем, что развивает экономику страны, но готов и к тому, что в любой момент всё может измениться. Незадолго до этого стало известно, что повестку получил Станислав Румянцев, бывший муж Равшаны Курковой. Актер имеет опыт службы в морфлоте. Перед мобилизацией он мечтает успеть увидеться с дочкой Евангелиной, которой на днях исполнится два года.