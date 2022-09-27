Тираж Slime Rancher 2 за несколько дней в раннем доступе преодолел 300 тысяч копий
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Тираж Slime Rancher 2 за несколько дней в раннем доступе преодолел 300 тысяч копий

Тираж Slime Rancher 2 за несколько дней в раннем доступе преодолел 300 тысяч копий


В конце прошлой недели состоялся релиз игры Slime Rancher 2 в раннем доступе в Steam и в Microsoft Store, в том числе для приставок Xbox Series X | S. Игра получила отличные продажи на старте — ранее разработчики сообщали, что преодолели отметку в 100 тысяч проданных копий за 6 часов, а по итогам недели она заняла одно из лидирующих мест в Steam.

Теперь же разработчики поделились новой информацией об успехах Slime Rancher 2. К текущему моменту, а со дня выпуска игры прошло 5 дней (она вышла 22 сентября), продажи проекта уже превысили 300 тысяч копий. Сиквел игры о слаймах не только отлично продается, но и получает высокие оценки от игроков — в Steam уже больше 6,5 тысяч отзывов, а оценки «Крайне положительные».

Напомним, игра Slime Rancher 2 стала доступна в Game Pass сразу после выхода в раннем доступе. По подписке в нее можно играть на Xbox Series X | S и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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