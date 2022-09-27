Турция нанесла удар по северо-востоку Сирии
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Турция нанесла удар по северо-востоку Сирии

Турция нанесла удар по северо-востоку СирииВС Турции нанесли удар по сирийской провинции Хасеке, погибли два человека

Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удар с применением артиллерии по сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен по району Абу-Расейн. Два человека погибли, еще восемь пострадали. Среди них есть женщины и дети.

Ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что страна считает Астанинский процесс с участием России, Ирана и Турции жизнеспособным. Кроме того, Микдад призвал Турцию серьезнее относиться к требованиям «астанинской тройки».

Он подчеркнул, что Россия и Иран «очень хорошо» знают потребности Сирии и поддерживают ее требования. Безответственность Турции — «это единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, но считаем, что усилия наших друзей — русских и иранцев — прикладываются в правильном направлении», отметил он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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