Умер Борис Моисеев

Вадим Карасев

В возрасте 68 лет скончался известный певец Борис Моисеев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на арт-директора артиста. Подробностей о причинах смерти пока нет.

Борис Моисеев окончил Минское хореографическое училище и в 1978 году основал танцевальное трио "Экспрессия", в котором он танцевал с двумя девушками. В 1980-х группу заметила Алла Пугачева и пригласила их выступать в свое шоу. В конце 1980-х "Экспрессия" также выступала в клубах Италии, Франции и Америки.





Моисеев также прославился как хореограф и успел поработать в США. В России он запомнился провокационными спектаклями "Дитя порока", "Боря М + Бони М", "Падший ангел". Последний он называл "спектаклем-исповедью", в 1998 году постановка была показана на Бродвее.

Параллельно с танцевальной Моисеев начал и певческую карьеру. В его дискографии были дуэты с Людмилой Гурченко, французским певцом Нильдой Фернандесом, Аллой Пугачевой. Одним из главных хитов Моисеева была композиция "Голубая луна", которую он исполнил в 1998 году с Николаем Трубачом. Моисеев является лауреатом российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Зрителям Моисеев также запомнился эффектными сценическими костюмами, экспериментировать в которыми тогда решались не все певцы. Моисеев смело носил полупрозрачные блузы, отороченные мехом жакеты, жабо, выходил на сцену в платьях и жемчужных украшениях, использовал макияж.









Моисеев был одним из первых певцов в России, совершивших каминг-аут, но в 2010 году в интервью он заявил, что не является геем и все эти годы лгал по поводу своей ориентации, чтобы добиться славы. Тогда же артист рассказал об отношениях с американкой Адель Тодд.

Американская жена - это просто мой друг по жизни. И мы решили расписаться не для того, чтобы жить вместе, а, наверное, чтобы ещё ближе дружить, проще друг к другу ездить через океан. А назвать это можно по-разному: жена, друг, сестра - как угодно. Если всех моих близких подруг называть женами, я вообще буду многоженцем.

В последние годы Моисеев редко появлялся на публике и прекратил концертную деятельность в связи с ухудшением состояния здоровья из-за перенесенного инсульта.

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Надя Бесчетникова