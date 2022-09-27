Умер певец Борис Моисеев

Вадим Карасев

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Об этом со ссылкой на его арт-директора сообщает РИА Новости.

«Да, это так… Сегодня в 2 часа», — рассказал арт-директор звезды Сергей Горох.

По его словам, даты церемонии прощания и похорон пока неизвестны.

В апреле директор эстрадного певца оценил состояние его здоровья после двух перенесенных инсультов, а также рассказал, как он жил в тот период. Он указывал, что Моисеев находился в своей квартире в самом центре Москвы и крайне редко выходил из дома.

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский певец, автор песен и композитор Джим Пост.